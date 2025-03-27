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Курс лари на четверг – 2,7739 GEL/$1

Курс лари на четверг – 2,7739 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0055 лари по отношению к доллару 27.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-27T09:48+0400

2025-03-27T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 марта в размере 2,7739 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0055 лари по отношению к доллару.

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