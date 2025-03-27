https://sputnik-georgia.ru/20250327/mechta-uverenno-oderzhit-pobedu-na-predstoyaschikh-vyborakh--ekspert-292684571.html
"Мечта" уверенно одержит победу на предстоящих выборах – эксперт
"Мечта" уверенно одержит победу на предстоящих выборах – эксперт
Sputnik Грузия
Альтернативы победе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на предстоящих выборах в местное самоуправление нет, считает журналист и... 27.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-27T16:38+0400
2025-03-27T16:38+0400
2025-03-27T16:38+0400
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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Я не жду особых потрясений. Эту партию уже блестяще выиграл Бидзина Иванишвили и основанная им правящая партия. Жизнь показала свое: пришел Трамп, ликвидировал USAID, денег у оппозиции нет. Осталось только получать от Европы, а Европа скупа, она много не даст. Им еще штрафы платить и отчитываться. Вот они все и затихли", – заявил эксперт.Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах в октябре 2025 года. Оппозиция на данный момент воздерживается от заявлений о своем участии в них.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, арно хидирбегишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, usaid, бидзина иванишвили, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, арно хидирбегишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, usaid, бидзина иванишвили, пресс-центр, видео
"Мечта" уверенно одержит победу на предстоящих выборах – эксперт
Альтернативы победе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на предстоящих выборах в местное самоуправление нет, считает журналист и руководитель ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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"Я не жду особых потрясений. Эту партию уже блестяще выиграл Бидзина Иванишвили и основанная им правящая партия. Жизнь показала свое: пришел Трамп, ликвидировал USAID, денег у оппозиции нет. Осталось только получать от Европы, а Европа скупа, она много не даст. Им еще штрафы платить и отчитываться. Вот они все и затихли", – заявил эксперт.
Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах в октябре 2025 года. Оппозиция на данный момент воздерживается от заявлений о своем участии в них.