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"Мечта" уверенно одержит победу на предстоящих выборах – эксперт

"Мечта" уверенно одержит победу на предстоящих выборах – эксперт

Sputnik Грузия

Альтернативы победе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на предстоящих выборах в местное самоуправление нет, считает журналист и... 27.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-27T16:38+0400

2025-03-27T16:38+0400

2025-03-27T16:38+0400

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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Я не жду особых потрясений. Эту партию уже блестяще выиграл Бидзина Иванишвили и основанная им правящая партия. Жизнь показала свое: пришел Трамп, ликвидировал USAID, денег у оппозиции нет. Осталось только получать от Европы, а Европа скупа, она много не даст. Им еще штрафы платить и отчитываться. Вот они все и затихли", – заявил эксперт.Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах в октябре 2025 года. Оппозиция на данный момент воздерживается от заявлений о своем участии в них.

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