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Определились соперники сборной Грузии на чемпионате Европы 2025
Определились соперники сборной Грузии на чемпионате Европы 2025
Sputnik Грузия
Матчи первого этапа начнутся 27 августа, а после завершения группового турнира по четыре лучшие команды отправятся в Латвию для участия в плей-офф 27.03.2025, Sputnik Грузия
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сборная грузии по баскетболу
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу на чемпионате Европы 2025 года сыграет в группе С с командами Кипра, Италии, Греции, Боснии и Герцеговины и действующим чемпионом – командой Испании. В Риге 27 марта состоялась жеребьевка чемпионата Европы по баскетболу 2025 года среди мужчин. В финальной части Евробаскета-2025 примут участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд. Матчи первого этапа начнутся 27 августа, а после завершения группового турнира по четыре лучшие команды отправятся в Латвию для участия в плей-офф. Это будет шестое подряд участие Грузии в Евробаскете. Грузинские спортсмены впервые выступили на континентальном чемпионате 2011 года в Литве, где заняли 12 место, что является их лучшим результатом на сегодняшний день. Матчи группового этапа Евробаскета будут принимать четыре города. Группа A будет играть в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C – в Лимасоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, латвия, рига, кипр, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
спорт, грузия, новости, латвия, рига, кипр, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
Определились соперники сборной Грузии на чемпионате Европы 2025
Матчи первого этапа начнутся 27 августа, а после завершения группового турнира по четыре лучшие команды отправятся в Латвию для участия в плей-офф
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу на чемпионате Европы 2025 года сыграет в группе С с командами Кипра, Италии, Греции, Боснии и Герцеговины и действующим чемпионом – командой Испании.
В Риге 27 марта состоялась жеребьевка чемпионата Европы по баскетболу 2025 года среди мужчин. В финальной части Евробаскета-2025 примут участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд.
Матчи первого этапа начнутся 27 августа, а после завершения группового турнира по четыре лучшие команды отправятся в Латвию для участия в плей-офф.
Это будет шестое подряд участие Грузии в Евробаскете. Грузинские спортсмены впервые выступили на континентальном чемпионате 2011 года в Литве, где заняли 12 место, что является их лучшим результатом на сегодняшний день.
Матчи группового этапа Евробаскета будут принимать четыре города. Группа A будет играть в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C – в Лимасоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге.