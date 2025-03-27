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Определились соперники сборной Грузии на чемпионате Европы 2025

Определились соперники сборной Грузии на чемпионате Европы 2025

Sputnik Грузия

Матчи первого этапа начнутся 27 августа, а после завершения группового турнира по четыре лучшие команды отправятся в Латвию для участия в плей-офф 27.03.2025, Sputnik Грузия

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сборная грузии по баскетболу

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу на чемпионате Европы 2025 года сыграет в группе С с командами Кипра, Италии, Греции, Боснии и Герцеговины и действующим чемпионом – командой Испании. В Риге 27 марта состоялась жеребьевка чемпионата Европы по баскетболу 2025 года среди мужчин. В финальной части Евробаскета-2025 примут участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд. Матчи первого этапа начнутся 27 августа, а после завершения группового турнира по четыре лучшие команды отправятся в Латвию для участия в плей-офф. Это будет шестое подряд участие Грузии в Евробаскете. Грузинские спортсмены впервые выступили на континентальном чемпионате 2011 года в Литве, где заняли 12 место, что является их лучшим результатом на сегодняшний день. Матчи группового этапа Евробаскета будут принимать четыре города. Группа A будет играть в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C – в Лимасоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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