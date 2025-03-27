https://sputnik-georgia.ru/20250327/pochemu-eksport-gruzinskogo-vina-v-rossiyu-upal-do-chetyrekhletnego-minimuma-292684738.html

Почему экспорт грузинского вина в Россию упал до четырехлетнего минимума

Почему экспорт грузинского вина в Россию упал до четырехлетнего минимума

Sputnik Грузия

Несмотря на резкое сокращение закупок, Россия остается главным рынком для грузинского вина, хотя ее доля и снизилась с 79 до 59% 27.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-27T17:51+0400

2025-03-27T17:51+0400

2025-03-27T17:51+0400

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грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Россия в январе-феврале начала терять интерес к грузинскому вину, его импорт упал вдвое и стал минимальным за четыре года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской таможни. Согласно информации ведомства, экспорт грузинского вина в Россию за первые два месяца года составил лишь 5,6 тысячи тонн, что в 2,3 раза меньше показателя годом ранее. Стоимость поставок сократилась в 2,2 раза за год – до 16 миллионов долларов. Оба показателя стали минимальными с 2021 года, тогда было ввезено лишь 4,9 тысячи тонн на 14,3 миллиона долларов. Эксперты считают, что это может быть связано с переходом россиян на алкоголь для коктейлей, а также с ростом отечественного производства.Несмотря на резкое сокращение закупок, Россия остается главным рынком для грузинского вина, хотя ее доля и снизилась с 79 до 59%.Грузинский экспорт остальному миру в текущем году при этом увеличился на 13%, составив почти 4 тысячи тонн вина. Среди остальных главных покупателей – Польша (949 тонн), Украина (628 тонн), Казахстан (564 тонны) и Китай (543 тонны). ПричиныОдной из причин падения спроса России на грузинское вино эксперты называют рост акцизов на алкоголь с начала 2025 года. "В целом на Грузию влияет повышение акциза... Грузинские вина не такие дорогие, для них это чувствительно. Идет подорожание, идет замедление покупок грузинского вина, оборачиваемость в рознице. И, соответственно, закупщики, сети, оптовики корректируют тоже объемы заказов, которые адресованы грузинским производителям", – пояснил вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. Могло сказаться и изменение предпочтений потребителей. Согласно данным компании Ladoga, в феврале в России снизились розничные продажи грузинских вин на 13,7% год к году, а всех вин – на 10,9%.Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин отмечает, что среди возможных причин падения – сезонные колебания и рыночные изменения: дистрибьюторы могли переключиться на поставщиков из Аргентины, Чили и ЮАР или сократить закупки из-за высоких складских запасов после активных предновогодних закупок в конце 2024 года. Наконец, добавляет он, не стоит забывать и о росте производства отечественного вина. В прошлом году его выпуск вырос на 8,6% и составил 50,2 миллиона дал. При этом в январе этого года производство увеличилось на 18%: выпуск тихого вина составил 2,2 миллиона дал, а игристого – 1,1 миллиона дал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, экономика, грузия, польша, украина, казахстан, грузинское вино, грузино-российские отношения