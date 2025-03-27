https://sputnik-georgia.ru/20250327/sud-otkazal-kompanii-po-dobyche-margantsa-v-gruzii-v-priznanii-bankrotom-292674905.html

Суд отказал компании по добыче марганца в Грузии в признании банкротом

Суд отказал компании по добыче марганца в Грузии в признании банкротом

Sputnik Грузия

Финансовый кризис в компании Georgian Manganese возник на фоне продолжительного протеста части шахтеров и жителей села Шукрути против деятельности компании 27.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-27T09:01+0400

2025-03-27T09:01+0400

2025-03-27T10:19+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Кутаисский городской суд признал заявление компании Chiatura Management Company, управляющей горнодобывающей деятельностью в Чиатура, о несостоятельности и банкротстве недопустимым, заявил председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили. Chiatura Management Company обратилась в суд об открытии производства по делу о банкротстве, но получила отказ. По словам Петриашвили, судья Цицино Мосидзе отметила, что непонятно, почему предприятие такого масштаба не пытается реабилитироваться и обращается в суд с заявлением о неизбежном банкротстве. Профсоюзы обратились в суд с ходатайством против начала банкротства Chiatura Management Company. Суд, среди прочего, потребовал от компании доказать, что банкротство не нанесет ущерба интересам кредиторов, то есть профсоюзов и работников. По информации Петриашвили, компания не смогла сделать это в установленный срок, в связи с чем 25 марта суд вынес приговор, согласно которому в удовлетворении заявления об открытии производства по делу о банкротстве компании отказано. Кроме того, суд отметил, что у компании 501 сотрудник, и она владеет не одной долей других компаний, чья деятельность связана с добычей марганца на территории Чиатура, и у этих компаний, со своей стороны, также есть работники. Поэтому начало режима банкротства Chiatura Management Company может негативно отразиться и на них. Страсти вокруг добычи марганца Финансовый кризис в компании Georgian Manganese возник на фоне продолжительного протеста части шахтеров и жителей села Шукрути против деятельности компании. Работа на шахтах "Шукрути" и "Корохнали" парализована примерно один год. Компания отметила, что радикальный протест оказал серьезное влияние как на социальное положение сотрудников, так и на деятельность компании. Радикальная группировка заблокировала шахты 13 марта 2024 года, чтобы получить дополнительную компенсацию, однако компания, управляющая шахтами Chiatura Management Company, обнародовала конкретные доказательства. С ноября 2024 года вступил в силу временный режим управления, в рамках которого сотрудники по-прежнему сохранили 60% своей зарплаты и пакет семейного страхования. Всего за год приостановки производства предприятие выплатило 82,6 млн лари заработной платы за счет кредитов, взятых в банках, и полностью исчерпало свои кредитные ресурсы. Результаты кризиса С 2019 по 2024 год, несмотря на три масштабные забастовки работников, постоянные препятствия со стороны населения и приостановку горнодобывающих работ, ежемесячный фонд оплаты труда работников увеличился с 3 до 8,5 млн лари в месяц, пояснили в компании. В компании отметили, что банки уже отказались предоставлять дополнительные кредиты убыточному предприятию. Это стало основной причиной, по которой компания не смогла выплатить своим сотрудникам 60% заработной платы за февраль 2025 года. Недовольство в Шукрути Жители Шукрути уже много лет обвиняют горнодобывающую компанию "Грузинский марганец" в разрушении среды их обитания, нанесении вреда экологии и их здоровью. По словам бастующих, часть домов в селе пришла в негодность в результате деятельности компании, колодцы пересохли, а сады перестали плодоносить. При этом они утверждают, что безуспешно пытаются привлечь внимание центральной власти. Компания Georgian Manganese отрицает обвинения жителей села. Georgian Manganese Holding является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, европа, сша, чиатура, ираклий петриашвили, georgian manganese, кутаисский городской суд