https://sputnik-georgia.ru/20250327/sud-otkazal-kompanii-po-dobyche-margantsa-v-gruzii-v-priznanii-bankrotom-292674905.html
Суд отказал компании по добыче марганца в Грузии в признании банкротом
Суд отказал компании по добыче марганца в Грузии в признании банкротом
Sputnik Грузия
Финансовый кризис в компании Georgian Manganese возник на фоне продолжительного протеста части шахтеров и жителей села Шукрути против деятельности компании 27.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-27T09:01+0400
2025-03-27T09:01+0400
2025-03-27T10:19+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Кутаисский городской суд признал заявление компании Chiatura Management Company, управляющей горнодобывающей деятельностью в Чиатура, о несостоятельности и банкротстве недопустимым, заявил председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили. Chiatura Management Company обратилась в суд об открытии производства по делу о банкротстве, но получила отказ. По словам Петриашвили, судья Цицино Мосидзе отметила, что непонятно, почему предприятие такого масштаба не пытается реабилитироваться и обращается в суд с заявлением о неизбежном банкротстве. Профсоюзы обратились в суд с ходатайством против начала банкротства Chiatura Management Company. Суд, среди прочего, потребовал от компании доказать, что банкротство не нанесет ущерба интересам кредиторов, то есть профсоюзов и работников. По информации Петриашвили, компания не смогла сделать это в установленный срок, в связи с чем 25 марта суд вынес приговор, согласно которому в удовлетворении заявления об открытии производства по делу о банкротстве компании отказано. Кроме того, суд отметил, что у компании 501 сотрудник, и она владеет не одной долей других компаний, чья деятельность связана с добычей марганца на территории Чиатура, и у этих компаний, со своей стороны, также есть работники. Поэтому начало режима банкротства Chiatura Management Company может негативно отразиться и на них. Страсти вокруг добычи марганца Финансовый кризис в компании Georgian Manganese возник на фоне продолжительного протеста части шахтеров и жителей села Шукрути против деятельности компании. Работа на шахтах "Шукрути" и "Корохнали" парализована примерно один год. Компания отметила, что радикальный протест оказал серьезное влияние как на социальное положение сотрудников, так и на деятельность компании. Радикальная группировка заблокировала шахты 13 марта 2024 года, чтобы получить дополнительную компенсацию, однако компания, управляющая шахтами Chiatura Management Company, обнародовала конкретные доказательства. С ноября 2024 года вступил в силу временный режим управления, в рамках которого сотрудники по-прежнему сохранили 60% своей зарплаты и пакет семейного страхования. Всего за год приостановки производства предприятие выплатило 82,6 млн лари заработной платы за счет кредитов, взятых в банках, и полностью исчерпало свои кредитные ресурсы. Результаты кризиса С 2019 по 2024 год, несмотря на три масштабные забастовки работников, постоянные препятствия со стороны населения и приостановку горнодобывающих работ, ежемесячный фонд оплаты труда работников увеличился с 3 до 8,5 млн лари в месяц, пояснили в компании. В компании отметили, что банки уже отказались предоставлять дополнительные кредиты убыточному предприятию. Это стало основной причиной, по которой компания не смогла выплатить своим сотрудникам 60% заработной платы за февраль 2025 года. Недовольство в Шукрути Жители Шукрути уже много лет обвиняют горнодобывающую компанию "Грузинский марганец" в разрушении среды их обитания, нанесении вреда экологии и их здоровью. По словам бастующих, часть домов в селе пришла в негодность в результате деятельности компании, колодцы пересохли, а сады перестали плодоносить. При этом они утверждают, что безуспешно пытаются привлечь внимание центральной власти. Компания Georgian Manganese отрицает обвинения жителей села. Georgian Manganese Holding является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, европа, сша, чиатура, ираклий петриашвили, georgian manganese, кутаисский городской суд
грузия, экономика, новости, европа, сша, чиатура, ираклий петриашвили, georgian manganese, кутаисский городской суд
Суд отказал компании по добыче марганца в Грузии в признании банкротом
09:01 27.03.2025 (обновлено: 10:19 27.03.2025)
Финансовый кризис в компании Georgian Manganese возник на фоне продолжительного протеста части шахтеров и жителей села Шукрути против деятельности компании
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Кутаисский городской суд признал заявление компании Chiatura Management Company, управляющей горнодобывающей деятельностью в Чиатура, о несостоятельности и банкротстве недопустимым, заявил председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили.
Chiatura Management Company обратилась в суд об открытии производства по делу о банкротстве, но получила отказ.
По словам Петриашвили, судья Цицино Мосидзе отметила, что непонятно, почему предприятие такого масштаба не пытается реабилитироваться и обращается в суд с заявлением о неизбежном банкротстве.
Профсоюзы обратились в суд с ходатайством против начала банкротства Chiatura Management Company. Суд, среди прочего, потребовал от компании доказать, что банкротство не нанесет ущерба интересам кредиторов, то есть профсоюзов и работников.
По информации Петриашвили, компания не смогла сделать это в установленный срок, в связи с чем 25 марта суд вынес приговор, согласно которому в удовлетворении заявления об открытии производства по делу о банкротстве компании отказано.
"Суд отметил, что компания не доказала, что начало делопроизводства неплатежеспособности в режиме банкротства является единственным и безальтернативным решением для удовлетворения требований кредиторов", – заявил Петриашвили.
Кроме того, суд отметил, что у компании 501 сотрудник, и она владеет не одной долей других компаний, чья деятельность связана с добычей марганца на территории Чиатура, и у этих компаний, со своей стороны, также есть работники. Поэтому начало режима банкротства Chiatura Management Company может негативно отразиться и на них.
Страсти вокруг добычи марганца
Финансовый кризис в компании Georgian Manganese возник на фоне продолжительного протеста части шахтеров и жителей села Шукрути против деятельности компании. Работа на шахтах "Шукрути" и "Корохнали" парализована примерно один год.
Протестующие заблокировали подъезды к двум шахтам и требуют от компании выполнения договоренностей, достигнутых в результате протеста 2019-2021 годах, и выплаты компенсаций.
Компания отметила, что радикальный протест оказал серьезное влияние как на социальное положение сотрудников, так и на деятельность компании.
Радикальная группировка заблокировала шахты 13 марта 2024 года, чтобы получить дополнительную компенсацию, однако компания, управляющая шахтами Chiatura Management Company, обнародовала конкретные доказательства.
По их информации, организаторы акции уже взяли предусмотренную договором сумму, и их требование не имеет никаких юридических оснований. На этом фоне компании пришлось приостановить производственный процесс.
С ноября 2024 года вступил в силу временный режим управления, в рамках которого сотрудники по-прежнему сохранили 60% своей зарплаты и пакет семейного страхования. Всего за год приостановки производства предприятие выплатило 82,6 млн лари заработной платы за счет кредитов, взятых в банках, и полностью исчерпало свои кредитные ресурсы.
С 2019 по 2024 год, несмотря на три масштабные забастовки работников, постоянные препятствия со стороны населения и приостановку горнодобывающих работ, ежемесячный фонд оплаты труда работников увеличился с 3 до 8,5 млн лари в месяц, пояснили в компании.
Как заявили в Georgian Manganese, постоянный рост себестоимости подземной добычи в Чиатура, наряду со снижением цен на концентрат на мировом рынке и ростом заработной платы сотрудников, привели предприятие к крайнему кризису.
В компании отметили, что банки уже отказались предоставлять дополнительные кредиты убыточному предприятию. Это стало основной причиной, по которой компания не смогла выплатить своим сотрудникам 60% заработной платы за февраль 2025 года.
Жители Шукрути уже много лет обвиняют горнодобывающую компанию "Грузинский марганец" в разрушении среды их обитания, нанесении вреда экологии и их здоровью.
По словам бастующих, часть домов в селе пришла в негодность в результате деятельности компании, колодцы пересохли, а сады перестали плодоносить. При этом они утверждают, что безуспешно пытаются привлечь внимание центральной власти. Компания Georgian Manganese отрицает обвинения жителей села.
Georgian Manganese Holding является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки.
По информации Georgian Manganese, она неоднократно пыталась открыть шахты и возобновить рабочий процесс, но протестующие самовольно заблокировали шахты и не допускают к работе компанию.
Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди".
Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране.