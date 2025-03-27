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Театры Грузии: история и сегодняшний день – видео
Театры Грузии: история и сегодняшний день – видео
Sputnik Грузия
Сегодня в Грузии насчитывается более 40 театров, самые крупные и популярные из них – в Тбилиси. 27.03.2025, Sputnik Грузия
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Театральная история Грузии тесно связана с русским театром. Его первые регулярные спектакли начались с 1845 года, до этого в городе проходили любительские постановки. В столице страны на протяжении XIX и XX веков творили многие известные российские деятели искусства. Русский театр в Тбилиси сохранился и по сей день, в настоящее время в столице страны действует Государственный русский драматический театр им. Александра Грибоедова. История грузинской драматургии также начинается с середины XIX века. Основоположником грузинского театра считается писатель, переводчик, режиссер, драматург, актер и общественный деятель Георгий Эристави (1811-1864).В 1851 году на нынешней площади Свободы состоялось открытие первого театрального здания в Грузии, построенного на средства предпринимателя и мецената Гавриила Тамамшева. Здесь выступали артисты русской и грузинской драматических трупп, а также итальянской оперы. Но в 1874 году здание полностью уничтожил сильный пожар. В 1896 году было построено новое здание, и сегодня в нем расположен Государственный театр оперы и балета им. Закария Палиашвили. Государственный (ныне – Национальный) драматический театр им. Шота Руставели, расположенный в центре Тбилиси, был открыт при советской власти в 1921 году. Он разместился в здании “Тифлисского Артистического общества”, построенном в 1901 году известным предпринимателем и меценатом Исаем Питоевым. В начале XX века там выступали труппы русского театра, а также ставил спектакли армянский театр. В Тбилиси сегодня действует и Государственный драматический театр им. Котэ Марджанишвили. Его история началась в Кутаиси в 1928 году, а в 1930-м театр перевели в столицу Грузии. Так, на протяжении десятилетий, формировалась театральная история Грузии, связанная с соседними странами и культурами. В Тбилиси и других городах страны сегодня много и других знаменитых театров, которые стоит посетить.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, театр, тбилисский театр оперы и балета, театр руставели, театр грибоедова, театр им. к.марджанишвили, культура, культура, грузинская культура, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, театр, тбилисский театр оперы и балета, театр руставели, театр грибоедова, театр им. к.марджанишвили, культура, культура, грузинская культура, видео

Театры Грузии: история и сегодняшний день – видео

13:05 27.03.2025 (обновлено: 13:13 27.03.2025)
© video: Sputnik / Stringer
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Сегодня в Грузии насчитывается более 40 театров, самые крупные и популярные из них – в Тбилиси.
Театральная история Грузии тесно связана с русским театром. Его первые регулярные спектакли начались с 1845 года, до этого в городе проходили любительские постановки.

В столице страны на протяжении XIX и XX веков творили многие известные российские деятели искусства.

Русский театр в Тбилиси сохранился и по сей день, в настоящее время в столице страны действует Государственный русский драматический театр им. Александра Грибоедова.

История грузинской драматургии также начинается с середины XIX века.
Основоположником грузинского театра считается писатель, переводчик, режиссер, драматург, актер и общественный деятель Георгий Эристави (1811-1864).

В 1851 году на нынешней площади Свободы состоялось открытие первого театрального здания в Грузии, построенного на средства предпринимателя и мецената Гавриила Тамамшева.

Здесь выступали артисты русской и грузинской драматических трупп, а также итальянской оперы. Но в 1874 году здание полностью уничтожил сильный пожар.

В 1896 году было построено новое здание, и сегодня в нем расположен Государственный театр оперы и балета им. Закария Палиашвили.

Государственный (ныне – Национальный) драматический театр им. Шота Руставели, расположенный в центре Тбилиси, был открыт при советской власти в 1921 году.

Он разместился в здании “Тифлисского Артистического общества”, построенном в 1901 году известным предпринимателем и меценатом Исаем Питоевым. В начале XX века там выступали труппы русского театра, а также ставил спектакли армянский театр.

В Тбилиси сегодня действует и Государственный драматический театр им. Котэ Марджанишвили. Его история началась в Кутаиси в 1928 году, а в 1930-м театр перевели в столицу Грузии.

Так, на протяжении десятилетий, формировалась театральная история Грузии, связанная с соседними странами и культурами. В Тбилиси и других городах страны сегодня много и других знаменитых театров, которые стоит посетить.
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