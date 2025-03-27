Театры Грузии: история и сегодняшний день – видео
13:05 27.03.2025 (обновлено: 13:13 27.03.2025)
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться
Сегодня в Грузии насчитывается более 40 театров, самые крупные и популярные из них – в Тбилиси.
Театральная история Грузии тесно связана с русским театром. Его первые регулярные спектакли начались с 1845 года, до этого в городе проходили любительские постановки.
В столице страны на протяжении XIX и XX веков творили многие известные российские деятели искусства.
Русский театр в Тбилиси сохранился и по сей день, в настоящее время в столице страны действует Государственный русский драматический театр им. Александра Грибоедова.
История грузинской драматургии также начинается с середины XIX века.
В столице страны на протяжении XIX и XX веков творили многие известные российские деятели искусства.
Русский театр в Тбилиси сохранился и по сей день, в настоящее время в столице страны действует Государственный русский драматический театр им. Александра Грибоедова.
История грузинской драматургии также начинается с середины XIX века.
Основоположником грузинского театра считается писатель, переводчик, режиссер, драматург, актер и общественный деятель Георгий Эристави (1811-1864).
В 1851 году на нынешней площади Свободы состоялось открытие первого театрального здания в Грузии, построенного на средства предпринимателя и мецената Гавриила Тамамшева.
Здесь выступали артисты русской и грузинской драматических трупп, а также итальянской оперы. Но в 1874 году здание полностью уничтожил сильный пожар.
В 1896 году было построено новое здание, и сегодня в нем расположен Государственный театр оперы и балета им. Закария Палиашвили.
Государственный (ныне – Национальный) драматический театр им. Шота Руставели, расположенный в центре Тбилиси, был открыт при советской власти в 1921 году.
Он разместился в здании “Тифлисского Артистического общества”, построенном в 1901 году известным предпринимателем и меценатом Исаем Питоевым. В начале XX века там выступали труппы русского театра, а также ставил спектакли армянский театр.
В Тбилиси сегодня действует и Государственный драматический театр им. Котэ Марджанишвили. Его история началась в Кутаиси в 1928 году, а в 1930-м театр перевели в столицу Грузии.
Так, на протяжении десятилетий, формировалась театральная история Грузии, связанная с соседними странами и культурами. В Тбилиси и других городах страны сегодня много и других знаменитых театров, которые стоит посетить.
В 1851 году на нынешней площади Свободы состоялось открытие первого театрального здания в Грузии, построенного на средства предпринимателя и мецената Гавриила Тамамшева.
Здесь выступали артисты русской и грузинской драматических трупп, а также итальянской оперы. Но в 1874 году здание полностью уничтожил сильный пожар.
В 1896 году было построено новое здание, и сегодня в нем расположен Государственный театр оперы и балета им. Закария Палиашвили.
Государственный (ныне – Национальный) драматический театр им. Шота Руставели, расположенный в центре Тбилиси, был открыт при советской власти в 1921 году.
Он разместился в здании “Тифлисского Артистического общества”, построенном в 1901 году известным предпринимателем и меценатом Исаем Питоевым. В начале XX века там выступали труппы русского театра, а также ставил спектакли армянский театр.
В Тбилиси сегодня действует и Государственный драматический театр им. Котэ Марджанишвили. Его история началась в Кутаиси в 1928 году, а в 1930-м театр перевели в столицу Грузии.
Так, на протяжении десятилетий, формировалась театральная история Грузии, связанная с соседними странами и культурами. В Тбилиси и других городах страны сегодня много и других знаменитых театров, которые стоит посетить.