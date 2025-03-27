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Задержания на протестах в Турции продолжаются – глава МВД

Задержания на протестах в Турции продолжаются – глава МВД

Sputnik Грузия

Арест мэра Стамбула привел к массовым акциям протеста в стране, которые иногда заканчиваются столкновениями с полицией и задержаниями 27.03.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула достигло почти 1,9 тысячи по всей Турции, сообщает РИА Новости. По его словам, ранены 150 полицейских. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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