https://sputnik-georgia.ru/20250328/292697054.html

Что обещает Украине "коалиция желающих" в Париже

Что обещает Украине "коалиция желающих" в Париже

Sputnik Грузия

Три десятка европейских лидеров встречаются в Париже 27 марта для обсуждения планов и возможностей военной поддержки Киева и продолжения противостояния с... 28.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-28T21:12+0400

2025-03-28T21:12+0400

2025-03-28T21:12+0400

в мире

политика

аналитика

украина

париж

киев

владимир зеленский

эммануэль макрон

марко рубио

нато

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/1c/292697233_199:190:2936:1729_1920x0_80_0_0_ab7afa796b531496c5efa852c79a3770.jpg

Альянс "жалких нахлебников" находится в стратегическом тупике: агрессивные намерения ЕС и НАТО совершенно не совпадают с реальными (экономическими) возможностями, паразитическая модель развития теряет базу и смысл существования. Украина через три года войны получила возможность вернуться к историческим истокам – вопреки яростному камланию западных "кураторов".Три десятка европейских лидеров встречаются в Париже 27 марта для обсуждения планов и возможностей военной поддержки Киева для продолжения противостояния с Москвой. Два подобных саммита ранее состоялись в столицах Франции и Британии. Парадоксальным образом безопасностью Украины сегодня более других в Европе обеспокоены страны, которые в 2022 году буквально палками загнали "незалежную" в тяжелейший вооруженный конфликт с Россией.Париж и Лондон инициировали и возглавили неочевидную "коалицию желающих" воевать с РФ. Официально присвоили Украине статус "линии фронта против Москвы". Однако многословные намерения и жалкие попытки изменить в свою пользу ситуацию на поле боя постоянно разбиваются о суровую реальность: отступление/разгром ВСУ, слабость европейских армий и ВПК, неопределенность источников финансирования. Не касаясь даже жесткой позиции Москвы и кратно превосходящего военного потенциала России.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также находится в Париже и участвует в саммите "коалиции желающих" помочь Украине. Рютте 26 марта не исключил вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе, а днем ранее в Варшаве заявил: "Когда речь идет о сохранении безопасности Европы и Северной Америки, альтернативы НАТО нет". Заметим, альтернативой Североатлантического альянса была Организация Варшавского договора. Роспуск военных структур альтернативного блока в 1991 году вызвал дестабилизацию мировой безопасности. В дальнейшем практически все военные конфликты, включая украинский, были связаны с деструктивной ролью НАТО, "расширением на восток".Европейская биполяркаАмериканский госсекретарь Марко Рубио шестого марта откровенно признал: конфликт на Украине – это "прокси-война между ядерными державами… США и Россией. И этому необходимо положить конец". Если Америка решила прекратить свою прокси-войну с РФ, "избавиться от Украины как можно быстрее", а европейские партнеры полны мрачной решимости продолжать, это выглядит как симптом биполярного (маниакально-депрессивного) расстройства. Либо кто-то хочет казаться "святее Папы Римского". Кстати, Папа Франциск тоже выступает за мир и еще в 2022-м назвал причиной украинского конфликта "лай НАТО у дверей России".Американский журнал Foreign Policy за год до начала СВО констатировал: "Европе пора отходить от рабской зависимости от США в своей обороне и отношениях с Россией. США завели европейских членов НАТО в тупик с расширением на восток". Происходящее в ЕС сегодня напоминает то ли "бунт рабов Трампа", то ли ярмарку тщеславия и абсурда.Антироссийская демагогия больше не гарантирует дохода. На Западе растет понимание неизбежности капитуляции ВСУ и НАТО. Как верно заметил американский журналист Саагар Энджети: "Любая миротворческая сделка, подписанная Францией или Германией, чушь собачья. У них ничего нет". Агрессивные намерения и планы "коалиции желающих" – оперативно снабдить Киев оружием и "создать устойчивую, долговечную модель украинской армии" противоречат курсу Вашингтона на мирное урегулирование конфликта, жестким требованиям России и оперативной обстановке на украинском ТВД. Опубликованный 19 марта "План перевооружения Европы" рассчитан на реализацию до 2030 года и питает реваншистские надежды "ястребов". Свежая "Белая книга" Еврокомиссии также нацелена на увеличение военных расходов и косвенно поощряет ожидания бандеровского режима в Киеве на перспективу до 2030 года. Замглавы "офиса Зеленского" Игорь Жовква вчера заявил французским журналистам: "Нам не нужна миротворческая миссия. Какие-то голубые каски безоружные. Нам от Европы нужны боевые части, и каждый солдат из этих частей должен быть готов к участию в настоящих боевых действиях".Утопающие (Зеленский, ВСУ, ЕС и НАТО) хватаются за соломинку. Полагаю, это ненадолго. Европейский альянс "жалких нахлебников" обречен. История цивилизации сурова к мелким паразитам.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

украина

париж

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

в мире, политика, аналитика, украина, париж, киев, владимир зеленский, эммануэль макрон, марко рубио, нато, еврокомиссия, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины