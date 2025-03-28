https://sputnik-georgia.ru/20250328/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-292697524.html
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
В Тбилиси осадков не ожидается 29-30 марта, а 31 числа – кратковременный дождь с грозой 28.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-28T22:18+0400
2025-03-28T22:18+0400
2025-03-28T22:18+0400
погода
грузия
новости
западная грузия
восточная грузия
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24824/84/248248420_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_f9acab83b83536dfd3a49613878926bb.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Грузии 29-31 марта, а в западной части страны потеплеет до 29 градусов, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По данным синоптиков, 29-30 марта осадки ожидаются в некоторых регионах Грузии, а 31 марта – в большинстве регионов. В Тбилиси осадков не ожидается 29-30 марта, а 31 числа – кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха прогреется до +22...+24 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) местами ожидается небольшой дождь 29-30 марта, а 31 марта дождливо будет в большинстве районов. Температура воздуха днем составит +25...+27 градусов, а 31 марта снизится до +17...+19. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) местами возможен небольшой дождь, а 31 марта – в большинстве районов. Температура воздуха днем составит +27...+29 градусов, а 31 марта снизится до +18...+20. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) также ожидается небольшой дождь. 31 марта будет дождливо в большинстве районов. Температура воздуха днем составит +22...+27 градусов, а 31 марта – +15...+17. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) местами ждут небольшие осадки 29-30 марта. В большинстве районов дождь будет лить 31 марта. Температура воздуха днем составит +17...+22 градуса, а 31 марта – +10...+12 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами ожидается кратковременный дождь. А 31 числа дождливо будет в большинстве районов. Температура воздуха днем составит +20...+25 градусов, а 31 марта – +17...+22 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидаются небольшие осадки 29-30 числа. 31 марта дождь пойдет в большинстве районов. Температура воздуха днем составит +21...+26 градусов, а 31 марта – +18...+23 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами возможны кратковременные дожди, а 31 числа – уже в большинстве районов. Температура воздуха днем составит +18...+23 градуса. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами ожидается кратковременный дождь. 31 марта будет дождливо в большинстве районов. Температура воздуха днем составит +10...+15 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
западная грузия
восточная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24824/84/248248420_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_4fa389a471e3592eb8934cbdd78a673b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
В Тбилиси осадков не ожидается 29-30 марта, а 31 числа – кратковременный дождь с грозой
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Грузии 29-31 марта, а в западной части страны потеплеет до 29 градусов, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
По данным синоптиков, 29-30 марта осадки ожидаются в некоторых регионах Грузии, а 31 марта – в большинстве регионов.
В Тбилиси осадков не ожидается 29-30 марта, а 31 числа – кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха прогреется до +22...+24 градусов.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) местами ожидается небольшой дождь 29-30 марта, а 31 марта дождливо будет в большинстве районов. Температура воздуха днем составит +25...+27 градусов, а 31 марта снизится до +17...+19.
В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) местами возможен небольшой дождь, а 31 марта – в большинстве районов. Температура воздуха днем составит +27...+29 градусов, а 31 марта снизится до +18...+20.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) также ожидается небольшой дождь. 31 марта будет дождливо в большинстве районов. Температура воздуха днем составит +22...+27 градусов, а 31 марта – +15...+17.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) местами ждут небольшие осадки 29-30 марта. В большинстве районов дождь будет лить 31 марта. Температура воздуха днем составит +17...+22 градуса, а 31 марта – +10...+12 градусов.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами ожидается кратковременный дождь. А 31 числа дождливо будет в большинстве районов. Температура воздуха днем составит +20...+25 градусов, а 31 марта – +17...+22 градуса.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидаются небольшие осадки 29-30 числа. 31 марта дождь пойдет в большинстве районов. Температура воздуха днем составит +21...+26 градусов, а 31 марта – +18...+23 градуса.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами возможны кратковременные дожди, а 31 числа – уже в большинстве районов. Температура воздуха днем составит +18...+23 градуса.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами ожидается кратковременный дождь. 31 марта будет дождливо в большинстве районов. Температура воздуха днем составит +10...+15 градусов.