https://sputnik-georgia.ru/20250328/karasin-o-peregovorakh-s-ssha-naivno-zhdat-proryvnykh-rezultatov-na-pervoy-zhe-vstreche-292693747.html

Карасин о переговорах с США: наивно ждать прорывных результатов на первой же встрече

Карасин о переговорах с США: наивно ждать прорывных результатов на первой же встрече

Sputnik Грузия

В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы 28.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-28T15:56+0400

2025-03-28T15:56+0400

2025-03-28T16:04+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Встреча в Эр-Рияде делегаций РФ и США была конструктивной, спокойной, при этом наивно ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10:00 (мск) и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.На сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей:Отмечается, что договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, политика, сша, черное море, григорий карасин, фсб, обострение ситуации вокруг украины