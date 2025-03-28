https://sputnik-georgia.ru/20250328/karasin-o-peregovorakh-s-ssha-naivno-zhdat-proryvnykh-rezultatov-na-pervoy-zhe-vstreche-292693747.html
Карасин о переговорах с США: наивно ждать прорывных результатов на первой же встрече
Карасин о переговорах с США: наивно ждать прорывных результатов на первой же встрече
Sputnik Грузия
В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы 28.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-28T15:56+0400
2025-03-28T15:56+0400
2025-03-28T16:04+0400
россия
в мире
политика
сша
черное море
григорий карасин
фсб
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/02/251358424_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_652020848aa6838c49da82b3e915cbc0.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Встреча в Эр-Рияде делегаций РФ и США была конструктивной, спокойной, при этом наивно ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10:00 (мск) и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.На сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей:Отмечается, что договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
черное море
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/02/251358424_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c30306e7e4dc76ae5b0154a273d1800.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, политика, сша, черное море, григорий карасин, фсб, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, сша, черное море, григорий карасин, фсб, обострение ситуации вокруг украины
Карасин о переговорах с США: наивно ждать прорывных результатов на первой же встрече
15:56 28.03.2025 (обновлено: 16:04 28.03.2025)
В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Встреча в Эр-Рияде делегаций РФ и США была конструктивной, спокойной, при этом наивно ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10:00 (мск) и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
"Она (беседа) была довольно конструктивной, спокойной, не очень результативной, но это было бы наивно ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
На сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей:
обеспечение в Черном море безопасности судоходства,
неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.
Отмечается, что договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.