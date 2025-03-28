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Лиссабонский "Спортинг" заинтересован в приобретении Георгия Кочорашвили

Лиссабонский "Спортинг" заинтересован в приобретении Георгия Кочорашвили

Sputnik Грузия

В этом сезоне Кочорашвили сыграл за "Леванте" 25 матчей, на его счету шесть голов и четыре результативные передачи 28.03.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Лидер чемпионата Португалии лиссабонский "Спортинг" начал переговоры с испанским "Леванте" о переходе грузинского полузащитника Георгия Кочорашвили и готов заплатить за игрока 7 миллионов евро, сообщает издание A Bola. В этом сезоне Георгий Кочорашвили сыграл за "Леванте" 25 матчей. На его счету шесть голов и четыре результативные передачи. Кочорашвили начал профессиональную карьеру в грузинском клубе "Сабуртало", сыграв в июле 2017 года два матча в чемпионате Грузии. В августе 2017 года его отдали в двухлетнюю аренду в испанский клуб "Пералада", где футболист провел сезон 2018/19. Летом 2019 года Кочорашвили подписал контракт с "Леванте" и начал выступать за фарм-клуб в Сегунде Б. С сезона 2020/2021 он стал привлекаться к играм основной команды "Леванте" в Ла Лиге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, георгий кочорашвили, португалия, футбол