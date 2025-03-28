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Виртуальный тур по улицам Грузии появится в Google Maps

Виртуальный тур по улицам Грузии появится в Google Maps

Sputnik Грузия

Публикация 360-градусных панорамных снимков городов Грузии начнется в 2026 году, что улучшит навигацию и будет способствовать развитию туризма 28.03.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Панорамы улиц Грузии, вращающиеся на 360 градусов, будут добавлены в Google Maps в 2026 году, сообщило министерство экономики и устойчивого развития. В сотрудничестве с Минэкономики Грузии и Агентством инноваций и технологий в Грузии официально запускается Google Street View ("Просмотр улиц", прим.). Это функция Google Maps и Google Earth, позволяющая смотреть панорамные виды улиц многих городов мира с высоты около 2,5 метра. "Публикация 360-градусных панорамных снимков городов Грузии начнется в 2026 году, что улучшит навигацию и будет способствовать развитию туризма – посетители смогут заранее изучить Грузию и лучше спланировать свое путешествие", – говорится в сообщении. В рамках проекта специальные съемочные группы Google с марта 2025 года будут снимать 360-градусные панорамные изображения в 24 городах Грузии. Съемки продолжатся ровно год и охватят 15 тысяч километров. В объектив съемочной группы войдут в том числе такие города, как Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Ахалцихе, Мцхета, Телави, Зугдиди, Гори, Озургети, Местиа и другие. Особое внимание будет уделено дорогам и автомагистралям. Изображения Street View включают только госсобственность, а также частные территории, на фотосъемку которых получено разрешение. Кроме того, Google предоставляет простые в использовании инструменты, с помощью которых люди могут запросить информацию о своем доме, автомобиле или о себе, а также пометить ненадлежащие/неприемлемые изображения для обсуждения и удаления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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