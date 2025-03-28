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Виртуальный тур по улицам Грузии появится в Google Maps
Виртуальный тур по улицам Грузии появится в Google Maps
Sputnik Грузия
Публикация 360-градусных панорамных снимков городов Грузии начнется в 2026 году, что улучшит навигацию и будет способствовать развитию туризма 28.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-28T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Панорамы улиц Грузии, вращающиеся на 360 градусов, будут добавлены в Google Maps в 2026 году, сообщило министерство экономики и устойчивого развития. В сотрудничестве с Минэкономики Грузии и Агентством инноваций и технологий в Грузии официально запускается Google Street View ("Просмотр улиц", прим.). Это функция Google Maps и Google Earth, позволяющая смотреть панорамные виды улиц многих городов мира с высоты около 2,5 метра. "Публикация 360-градусных панорамных снимков городов Грузии начнется в 2026 году, что улучшит навигацию и будет способствовать развитию туризма – посетители смогут заранее изучить Грузию и лучше спланировать свое путешествие", – говорится в сообщении. В рамках проекта специальные съемочные группы Google с марта 2025 года будут снимать 360-градусные панорамные изображения в 24 городах Грузии. Съемки продолжатся ровно год и охватят 15 тысяч километров. В объектив съемочной группы войдут в том числе такие города, как Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Ахалцихе, Мцхета, Телави, Зугдиди, Гори, Озургети, Местиа и другие. Особое внимание будет уделено дорогам и автомагистралям. Изображения Street View включают только госсобственность, а также частные территории, на фотосъемку которых получено разрешение. Кроме того, Google предоставляет простые в использовании инструменты, с помощью которых люди могут запросить информацию о своем доме, автомобиле или о себе, а также пометить ненадлежащие/неприемлемые изображения для обсуждения и удаления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, туризм, общество, тбилиси, батуми, кутаиси, google

Виртуальный тур по улицам Грузии появится в Google Maps

23:31 28.03.2025
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaСъемка панорамных снимков в Тбилиси для Google Maps
Съемка панорамных снимков в Тбилиси для Google Maps - Sputnik Грузия, 1920, 28.03.2025
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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Публикация 360-градусных панорамных снимков городов Грузии начнется в 2026 году, что улучшит навигацию и будет способствовать развитию туризма
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Панорамы улиц Грузии, вращающиеся на 360 градусов, будут добавлены в Google Maps в 2026 году, сообщило министерство экономики и устойчивого развития.
В сотрудничестве с Минэкономики Грузии и Агентством инноваций и технологий в Грузии официально запускается Google Street View ("Просмотр улиц", прим.). Это функция Google Maps и Google Earth, позволяющая смотреть панорамные виды улиц многих городов мира с высоты около 2,5 метра.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaСъемка панорамных снимков в Тбилиси для Google Maps
Съемка панорамных снимков в Тбилиси для Google Maps - Sputnik Грузия, 1920, 28.03.2025
Съемка панорамных снимков в Тбилиси для Google Maps
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
"Публикация 360-градусных панорамных снимков городов Грузии начнется в 2026 году, что улучшит навигацию и будет способствовать развитию туризма – посетители смогут заранее изучить Грузию и лучше спланировать свое путешествие", – говорится в сообщении.
В рамках проекта специальные съемочные группы Google с марта 2025 года будут снимать 360-градусные панорамные изображения в 24 городах Грузии. Съемки продолжатся ровно год и охватят 15 тысяч километров.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaСъемка панорамных снимков в Тбилиси для Google Maps
Съемка панорамных снимков в Тбилиси для Google Maps - Sputnik Грузия, 1920, 28.03.2025
Съемка панорамных снимков в Тбилиси для Google Maps
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
В объектив съемочной группы войдут в том числе такие города, как Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Ахалцихе, Мцхета, Телави, Зугдиди, Гори, Озургети, Местиа и другие. Особое внимание будет уделено дорогам и автомагистралям.
Изображения Street View включают только госсобственность, а также частные территории, на фотосъемку которых получено разрешение.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaСъемка панорамных снимков в Тбилиси для Google Maps
Съемка панорамных снимков в Тбилиси для Google Maps - Sputnik Грузия, 1920, 28.03.2025
Съемка панорамных снимков в Тбилиси для Google Maps
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Кроме того, Google предоставляет простые в использовании инструменты, с помощью которых люди могут запросить информацию о своем доме, автомобиле или о себе, а также пометить ненадлежащие/неприемлемые изображения для обсуждения и удаления.
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