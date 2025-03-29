https://sputnik-georgia.ru/20250329/mvd-gruzii-soobschilo-o-zaderzhannykh-na-aktsii-protesta-v-pyatnitsu-vecherom-292701411.html

МВД Грузии сообщило о задержанных на акции протеста в пятницу вечером

МВД Грузии сообщило о задержанных на акции протеста в пятницу вечером

Sputnik Грузия

Участники митинга выступали против работы следственной парламентской комиссии по расследованию действий ЕНД 29.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-29T10:59+0400

2025-03-29T10:59+0400

2025-03-29T11:01+0400

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тея цулукиани

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Четверо человек были задержаны в административном порядке на акции протеста вечером 29 марта, сообщает пресс-служба МВД Грузии. По данным ведомства, задержанных обвинили в неподчинении требованию полиции, незаконном перекрытии дороги и мелком хулиганстве. Наказание за эти административные нарушения предусматривает штраф в размере 5 тысяч лари либо административный арест до 60 дней.Акция протеста проходила у парламента, где участники выступали против работы следственной парламентской комиссии по расследованию действий "Единого национального движения". Временная следственная комиссия по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение" в 2003-2012 годы, была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет. Очередное заседание проходит в пятницу. Как ранее заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основным предметом изучения комиссии, которую возглавила экс-министр юстиции Грузии, ныне депутат от правящей силы Тея Цулукиани, станут: Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, неправомерное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т.н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акции протеста, грузия, новости, политика, тбилиси, тея цулукиани, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия