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Нарушение прав оппозиционера: МВД Грузии ответило на обвинения
Нарушение прав оппозиционера: МВД Грузии ответило на обвинения
Sputnik Грузия
По версии МВД, Элене Хоштария нарушила внутренний распорядок изолятора 29.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-29T20:04+0400
2025-03-29T20:04+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. МВД Грузии утверждает, что все процедуры в отношении задержанной накануне за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции лидера "Коалиции за перемены" Элене Хоштария проводились в рамках закона. Хоштария была задержана 28 марта. В своем письме из изолятора, которое распространилось в соцсетях, она обвинила полицию в том, что ее заставили полностью обнажиться при досмотре, а также нанесли ей физическое оскорбление. По версии МВД, Хоштария нарушила внутренний распорядок изолятора, а именно отказывалась полностью пройти установленные законом процедуры и вела себя агрессивно. Также, по версии МВД Грузии, во время досмотра у задержанной было обнаружено предположительно противозаконное вещество, в отношении которого назначена соответствующая экспертиза. Кроме того, ведомство отмечает, что после помещения в изолятор временного содержания Хоштария отказалась от встречи с представителем аппарата Народного защитника. МВД Грузии готово предоставить всем органам записи помещения в изолятор Хоштария с ее согласия. На данный момент Элене Хоштария уже находится на свободе. Суд по ее делу пройдет позже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, элене хоштария
Нарушение прав оппозиционера: МВД Грузии ответило на обвинения
20:04 29.03.2025 (обновлено: 20:41 29.03.2025)
По версии МВД, Элене Хоштария нарушила внутренний распорядок изолятора
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. МВД Грузии утверждает, что все процедуры в отношении задержанной накануне за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции лидера "Коалиции за перемены" Элене Хоштария проводились в рамках закона.
Хоштария была задержана 28 марта. В своем письме из изолятора, которое распространилось в соцсетях, она обвинила полицию в том, что ее заставили полностью обнажиться при досмотре, а также нанесли ей физическое оскорбление.
"После задержания в отношении нее были осуществлены соответствующие правовые мероприятия. Изначально она была доставлена в административное здание полиции, а затем в изолятор временного содержания", – отмечает МВД Грузии.
По версии МВД, Хоштария нарушила внутренний распорядок изолятора, а именно отказывалась полностью пройти установленные законом процедуры и вела себя агрессивно.
"Несмотря на неоднократные призывы сотрудников изолятора и правовые разъяснения, она продолжала отказываться от досмотра. Исходя из норм безопасности, в отношении задержанной с полным соблюдением законодательства были проведены необходимые процедуры перед помещением в изолятор временного содержания", – отмечает МВД Грузии.
Также, по версии МВД Грузии, во время досмотра у задержанной было обнаружено предположительно противозаконное вещество, в отношении которого назначена соответствующая экспертиза.
Кроме того, ведомство отмечает, что после помещения в изолятор временного содержания Хоштария отказалась от встречи с представителем аппарата Народного защитника.
МВД Грузии готово предоставить всем органам записи помещения в изолятор Хоштария с ее согласия.
На данный момент Элене Хоштария уже находится на свободе. Суд по ее делу пройдет позже.