https://sputnik-georgia.ru/20250329/narushenie-prav-oppozitsionera-mvd-gruzii-otvetilo-na-obvineniya-292716390.html

Нарушение прав оппозиционера: МВД Грузии ответило на обвинения

Нарушение прав оппозиционера: МВД Грузии ответило на обвинения

Sputnik Грузия

По версии МВД, Элене Хоштария нарушила внутренний распорядок изолятора 29.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-29T20:04+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. МВД Грузии утверждает, что все процедуры в отношении задержанной накануне за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции лидера "Коалиции за перемены" Элене Хоштария проводились в рамках закона. Хоштария была задержана 28 марта. В своем письме из изолятора, которое распространилось в соцсетях, она обвинила полицию в том, что ее заставили полностью обнажиться при досмотре, а также нанесли ей физическое оскорбление. По версии МВД, Хоштария нарушила внутренний распорядок изолятора, а именно отказывалась полностью пройти установленные законом процедуры и вела себя агрессивно. Также, по версии МВД Грузии, во время досмотра у задержанной было обнаружено предположительно противозаконное вещество, в отношении которого назначена соответствующая экспертиза. Кроме того, ведомство отмечает, что после помещения в изолятор временного содержания Хоштария отказалась от встречи с представителем аппарата Народного защитника. МВД Грузии готово предоставить всем органам записи помещения в изолятор Хоштария с ее согласия. На данный момент Элене Хоштария уже находится на свободе. Суд по ее делу пройдет позже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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