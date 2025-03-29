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Политика США на Ближнем Востоке и мировые тенденции – мнение экспертов Грузии
Политика США на Ближнем Востоке и мировые тенденции – мнение экспертов Грузии
Sputnik Грузия
В Грузии растет интерес к ближневосточному региону на экспертном уровне 29.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-29T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Политика США на Ближнем Востоке и катастрофа в секторе Газа стали главной темой обсуждения грузинских политологов, иностранных экспертов и журналистов в рамках круглого стола "Новый мировой порядок и вопрос Палестины". Основной акцент был сделан на политике США на Ближнем Востоке, и были проанализированы те причины, которые обусловили одностороннюю поддержку Вашингтоном Израиля и пренебрежение интересами арабского населения Палестины. На конференции неоднократно было сказано, что гуманитарная катастрофа в секторе Газа касается всего мира и у Грузии нет морального права держаться в стороне. Было отмечено, что грузинская общественность должна быть лучше информирована о событиях на Ближнем Востоке, о политических и гуманитарных аспектах этих событий. Кроме того, политологи обозначили спектр угроз, вытекающих из существующего в Палестине и Сирии тяжелейшего гуманитарного, социального и экономического положения, не только для региона Ближнего Востока, но и граничащей с этим регионом Грузии. Политолог Георгий Мдивани рассказал о социальных основах и исторических этапах сопротивления палестинских арабов, проанализировал катастрофические события в Газе и влияние администрации прошлого президента США Джо Байдена на эти события. В свою очередь, политолог Гулбаат Рцхиладзе коснулся влияния сектантского мышления на ближневосточную стратегию США. По его словам, это хоть не отражено в официальной американской документации, но вытекает из множества фактов и об этом пишут и говорят сами американские аналитики. "Мирная политика Трампа – лишь видимость, преследующая своей целью этническую чистку в секторе Газа", – сказал Рцхиладзе.Еще один политолог, Василий Папава, рассказал о возможном будущем Палестины, исходя из анализа процессов в регионе, в том числе и в Сирии. В мероприятии приняли участие известные военные и политические эксперты: Гурам Николаишвили, Отар Надирян, Георгий Гвримрадзе, основатель холдинга "Джорджиан Таймс" Малхаз Гулашвили, редактор издания "Твалсазриси" Заза Давитая, профессор Гванца Коплатадзе, Шота Апхаидзе, а также армянский политолог Андраник Ованнисян, азербайджанский политолог Дашгин Гюльмамедов и др.Американские удары по Йемену продолжаются с вечера 15 марта, когда президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным принять решительные меры против хуситов после того, как они заявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях в ответ на запрет на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, аналитика, израиль, ближний восток, сша, гулбаат рцхиладзе, дональд трамп, джо байден
грузия, новости, аналитика, израиль, ближний восток, сша, гулбаат рцхиладзе, дональд трамп, джо байден
Политика США на Ближнем Востоке и мировые тенденции – мнение экспертов Грузии
В Грузии растет интерес к ближневосточному региону на экспертном уровне
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Политика США на Ближнем Востоке и катастрофа в секторе Газа стали главной темой обсуждения грузинских политологов, иностранных экспертов и журналистов в рамках круглого стола "Новый мировой порядок и вопрос Палестины".
Основной акцент был сделан на политике США на Ближнем Востоке, и были проанализированы те причины, которые обусловили одностороннюю поддержку Вашингтоном Израиля и пренебрежение интересами арабского населения Палестины.
На конференции неоднократно было сказано, что гуманитарная катастрофа в секторе Газа касается всего мира и у Грузии нет морального права держаться в стороне.
Было отмечено, что грузинская общественность должна быть лучше информирована о событиях на Ближнем Востоке, о политических и гуманитарных аспектах этих событий.
Кроме того, политологи обозначили спектр угроз, вытекающих из существующего в Палестине и Сирии тяжелейшего гуманитарного, социального и экономического положения, не только для региона Ближнего Востока, но и граничащей с этим регионом Грузии.
Политолог Георгий Мдивани рассказал о социальных основах и исторических этапах сопротивления палестинских арабов, проанализировал катастрофические события в Газе и влияние администрации прошлого президента США Джо Байдена на эти события.
В свою очередь, политолог Гулбаат Рцхиладзе коснулся влияния сектантского мышления на ближневосточную стратегию США.
"Американские протестантские секты, объединенные под знаком т. н. "евангеликализма", рассматривают вопросы современного Израиля в контексте библейских пророчеств, в том числе пророчества об Апокалипсисе. Не только стараниями израильского лобби (AIPAC и т. п.) определена односторонняя поддержка Израиля со стороны США, но и религиозными представлениями влиятельных американских "евангеликов", – заявил Рцхиладзе.
По его словам, это хоть не отражено в официальной американской документации, но вытекает из множества фактов и об этом пишут и говорят сами американские аналитики.
"Мирная политика Трампа – лишь видимость, преследующая своей целью этническую чистку в секторе Газа", – сказал Рцхиладзе.
Еще один политолог, Василий Папава, рассказал о возможном будущем Палестины, исходя из анализа процессов в регионе, в том числе и в Сирии.
В мероприятии приняли участие известные военные и политические эксперты: Гурам Николаишвили, Отар Надирян, Георгий Гвримрадзе, основатель холдинга "Джорджиан Таймс" Малхаз Гулашвили, редактор издания "Твалсазриси" Заза Давитая, профессор Гванца Коплатадзе, Шота Апхаидзе, а также армянский политолог Андраник Ованнисян, азербайджанский политолог Дашгин Гюльмамедов и др.
Американские удары по Йемену продолжаются с вечера 15 марта, когда президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным принять решительные меры против хуситов после того, как они заявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях в ответ на запрет на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.