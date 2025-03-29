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Теперь и на уровне Центробанков: сотрудничество Грузии и Китая расширяется

Теперь и на уровне Центробанков: сотрудничество Грузии и Китая расширяется

Sputnik Грузия

Наша общая задача – сделать более эффективным и сблизить банковские секторы двух стран, заявила Натия Турнава 29.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-29T17:17+0400

2025-03-29T17:17+0400

2025-03-29T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Президенты Национального банка Грузии и Центрального банка Китая Натия Турнава и Пан Гуншэн в Пекине подписали меморандум о взаимопонимании с целью расширения и укрепления двустороннего сотрудничества. По данным Нацбанка, меморандум о взаимном сотрудничестве предусматривает тесное партнерство для решения общих вызовов в глобальной финансовой среде, снижения системных рисков, содействия торговым и деловым отношениям между двумя странами, а также укрепления финансовой стабильности. Во время визита в Центральный банк Китая Натия Турнава подчеркнула важность растущего сотрудничества в финансовом секторе между Китаем и Национальным банком Грузии и выразила надежду, что активное партнерство между центральными банками в будущем будет плодотворным для обеих стран. "Наша общая задача – сделать более эффективными и сблизить банковские секторы двух стран. Мы планируем сделать финансовый рынок Грузии более привлекательным для китайских банков и представителей китайского финансового сектора. Отрадно, что китайская сторона выразила большой интерес и желание к тесному сотрудничеству с нами", – отметила Турнава. Стороны согласились на сотрудничество между центральными банками двух стран в сфере монетарной политики, а также на обмен информацией и опытом в областях финансовых технологий, платежных систем и развития рынка ценных бумаг. Кроме того, в рамках взаимного сотрудничества Нацбанк Грузии и Центральный банк Китая будут осуществлять совместные проекты и способствовать развитию банковских услуг между двумя странами. В рамках мандата они будут сотрудничать в развитии и модернизации платежной инфраструктуры, где особое внимание будет уделено повышению взаимосвязанности платежных систем с целью содействия быстрым, эффективным и безопасным международным транзакциям. Грузия и Китай Китай входит в первую пятерку стран торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами составил около 1,9 миллиарда доллара, что составляет 8,2% от всего рынка. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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натия турнава, китай, пекин, экономика, грузия, новости, национальный банк грузии