Теперь и на уровне Центробанков: сотрудничество Грузии и Китая расширяется
© National Bank of GeorgiaПодписание меморандума о взаимопонимании между Национальным банком Грузии и Центральным банком Китая, президенты банков Натия Турнава и Пан Гуншэн
© National Bank of Georgia
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Наша общая задача – сделать более эффективным и сблизить банковские секторы двух стран, заявила Натия Турнава
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Президенты Национального банка Грузии и Центрального банка Китая Натия Турнава и Пан Гуншэн в Пекине подписали меморандум о взаимопонимании с целью расширения и укрепления двустороннего сотрудничества.
По данным Нацбанка, меморандум о взаимном сотрудничестве предусматривает тесное партнерство для решения общих вызовов в глобальной финансовой среде, снижения системных рисков, содействия торговым и деловым отношениям между двумя странами, а также укрепления финансовой стабильности.
© National Bank of GeorgiaПодписание меморандума о взаимопонимании между Национальным банком Грузии и Центральным банком Китая, президенты банков Натия Турнава и Пан Гуншэн
Подписание меморандума о взаимопонимании между Национальным банком Грузии и Центральным банком Китая, президенты банков Натия Турнава и Пан Гуншэн
© National Bank of Georgia
Во время визита в Центральный банк Китая Натия Турнава подчеркнула важность растущего сотрудничества в финансовом секторе между Китаем и Национальным банком Грузии и выразила надежду, что активное партнерство между центральными банками в будущем будет плодотворным для обеих стран.
© National Bank of GeorgiaПодписание меморандума о взаимопонимании между Национальным банком Грузии и Центральным банком Китая, президенты банков Натия Турнава и Пан Гуншэн
Подписание меморандума о взаимопонимании между Национальным банком Грузии и Центральным банком Китая, президенты банков Натия Турнава и Пан Гуншэн
© National Bank of Georgia
"Наша общая задача – сделать более эффективными и сблизить банковские секторы двух стран. Мы планируем сделать финансовый рынок Грузии более привлекательным для китайских банков и представителей китайского финансового сектора. Отрадно, что китайская сторона выразила большой интерес и желание к тесному сотрудничеству с нами", – отметила Турнава.
© National Bank of GeorgiaПодписание меморандума о взаимопонимании между Национальным банком Грузии и Центральным банком Китая, президенты банков Натия Турнава и Пан Гуншэн
Подписание меморандума о взаимопонимании между Национальным банком Грузии и Центральным банком Китая, президенты банков Натия Турнава и Пан Гуншэн
© National Bank of Georgia
Стороны согласились на сотрудничество между центральными банками двух стран в сфере монетарной политики, а также на обмен информацией и опытом в областях финансовых технологий, платежных систем и развития рынка ценных бумаг.
Кроме того, в рамках взаимного сотрудничества Нацбанк Грузии и Центральный банк Китая будут осуществлять совместные проекты и способствовать развитию банковских услуг между двумя странами.
© National Bank of GeorgiaПодписание меморандума о взаимопонимании между Национальным банком Грузии и Центральным банком Китая, президенты банков Натия Турнава и Пан Гуншэн
Подписание меморандума о взаимопонимании между Национальным банком Грузии и Центральным банком Китая, президенты банков Натия Турнава и Пан Гуншэн
© National Bank of Georgia
В рамках мандата они будут сотрудничать в развитии и модернизации платежной инфраструктуры, где особое внимание будет уделено повышению взаимосвязанности платежных систем с целью содействия быстрым, эффективным и безопасным международным транзакциям.
Грузия и Китай
Китай входит в первую пятерку стран торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами составил около 1,9 миллиарда доллара, что составляет 8,2% от всего рынка.
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле.
© National Bank of GeorgiaПодписание меморандума о взаимопонимании между Национальным банком Грузии и Центральным банком Китая, президенты банков Натия Турнава и Пан Гуншэн
Подписание меморандума о взаимопонимании между Национальным банком Грузии и Центральным банком Китая, президенты банков Натия Турнава и Пан Гуншэн
© National Bank of Georgia
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.
Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.