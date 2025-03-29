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Все о браках и разводах в Грузии: данные за 2024 год

Все о браках и разводах в Грузии: данные за 2024 год

Sputnik Грузия

Средний возраст регистрации первого брака в Грузии составляет 29,9 года для женщин и 32,2 года для мужчин 29.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-29T16:16+0400

2025-03-29T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Более 21,6 тысячи регистраций браков было зафиксировано в Грузии в 2024 году, что на 2,8% меньше по сравнению с 2023 годом, говорится в информации Национальной службы статистики "Сакстат". За 2024 год по числу зарегистрированных браков на первое место вышел Тбилиси, где было оформлено 6 487 браков, на втором месте – регион Имерети (3 332), а на третьем – Квемо Картли (2 657). Согласно данным "Сакстата," средний возраст регистрации первого брака в Грузии составляет 29,9 года для женщин и 32,2 года для мужчин. Что касается разводов, их число сократилось на 1,1% по сравнению с данными 2023 года и составило 13 520. На первом месте по числу разводов остается Тбилиси, где в 2024 году было зарегистрировано 4 619 случаев расторжения браков. На втором месте – регион Имерети (2 183 развода), а на третьем Самегрело - Земо Сванети (1 483 развода).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, дом юстиции, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", свадьба, развод