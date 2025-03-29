https://sputnik-georgia.ru/20250329/vse-o-brakakh-i-razvodakh-v-gruzii-dannye-za-2024-god-292700924.html
Все о браках и разводах в Грузии: данные за 2024 год
Все о браках и разводах в Грузии: данные за 2024 год
Sputnik Грузия
Средний возраст регистрации первого брака в Грузии составляет 29,9 года для женщин и 32,2 года для мужчин 29.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-29T16:16+0400
2025-03-29T16:16+0400
2025-03-29T16:16+0400
грузия
общество
новости
дом юстиции
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
свадьба
развод
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/07/283050862_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_e47c4f7a14b4c969327439e6dc9c71e2.jpg
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Более 21,6 тысячи регистраций браков было зафиксировано в Грузии в 2024 году, что на 2,8% меньше по сравнению с 2023 годом, говорится в информации Национальной службы статистики "Сакстат". За 2024 год по числу зарегистрированных браков на первое место вышел Тбилиси, где было оформлено 6 487 браков, на втором месте – регион Имерети (3 332), а на третьем – Квемо Картли (2 657). Согласно данным "Сакстата," средний возраст регистрации первого брака в Грузии составляет 29,9 года для женщин и 32,2 года для мужчин. Что касается разводов, их число сократилось на 1,1% по сравнению с данными 2023 года и составило 13 520. На первом месте по числу разводов остается Тбилиси, где в 2024 году было зарегистрировано 4 619 случаев расторжения браков. На втором месте – регион Имерети (2 183 развода), а на третьем Самегрело - Земо Сванети (1 483 развода).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/07/283050862_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_556cbe47553fe1770575632e4c14b806.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, общество, новости, дом юстиции, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", свадьба, развод
грузия, общество, новости, дом юстиции, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", свадьба, развод
Все о браках и разводах в Грузии: данные за 2024 год
Средний возраст регистрации первого брака в Грузии составляет 29,9 года для женщин и 32,2 года для мужчин
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Более 21,6 тысячи регистраций браков было зафиксировано в Грузии в 2024 году, что на 2,8% меньше по сравнению с 2023 годом, говорится в информации Национальной службы статистики "Сакстат".
За 2024 год по числу зарегистрированных браков на первое место вышел Тбилиси, где было оформлено 6 487 браков, на втором месте – регион Имерети (3 332), а на третьем – Квемо Картли (2 657).
Согласно данным "Сакстата," средний возраст регистрации первого брака в Грузии составляет 29,9 года для женщин и 32,2 года для мужчин.
Сама церемония регистрации брака в Грузии – простая и бесплатная, если не проводить торжественную церемонию и зарегистрировать брак в Домах юстиции или в Агентстве гражданских сервисов. Для вступления в брак в Доме юстиции достаточно заполнить форму в этом учреждении и представить двух свидетелей. Церемония проходит в день подачи заявления на регистрацию.
Что касается разводов, их число сократилось на 1,1% по сравнению с данными 2023 года и составило 13 520.
На первом месте по числу разводов остается Тбилиси, где в 2024 году было зарегистрировано 4 619 случаев расторжения браков.
На втором месте – регион Имерети (2 183 развода), а на третьем Самегрело - Земо Сванети (1 483 развода).