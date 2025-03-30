https://sputnik-georgia.ru/20250330/292724850.html
Поцелуй с картофелем и косички для настоящего мужчины: самые смешные фото недели
Поцелуй с картофелем и косички для настоящего мужчины: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 30.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-30T19:20+0400
2025-03-30T19:20+0400
2025-03-30T19:20+0400
мультимедиа
в мире
новости в фотографиях
фотоленты
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/1e/292725029_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_e2aaa561c1e12814059cbeeee817b494.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/1e/292725029_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9cdbafc256e62886e35e950a855debaf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, мультимедиа, в мире, новости в фотографиях, фотоленты
фото, мультимедиа, в мире, новости в фотографиях, фотоленты
Поцелуй с картофелем и косички для настоящего мужчины: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Evan Agostini
Актеры Билл Мюррей, Наоми Уоттс и пес Бинг на премьере фильма "Друг" в Нью-Йорке
Актеры Билл Мюррей, Наоми Уоттс и пес Бинг на премьере фильма "Друг" в Нью-Йорке
© AP Photo / John Locher
Занявшая второе место Линдси Вонн приветствует талисман в виде картофеля перед церемонией награждения на финале Кубка мира по горнолыжному спорту в Сан-Вэлли, штат Айдахо, США
Занявшая второе место Линдси Вонн приветствует талисман в виде картофеля перед церемонией награждения на финале Кубка мира по горнолыжному спорту в Сан-Вэлли, штат Айдахо, США
© Getty Images / MediaNews Group/The Denver Post/Helen H. Richardson
Туристка фотографирует детей под портретами бывшего президента США Барака Обамы и президента США Дональда Трампа в ротонде Капитолия штата Колорадо в Денвере.
Туристка фотографирует детей под портретами бывшего президента США Барака Обамы и президента США Дональда Трампа в ротонде Капитолия штата Колорадо в Денвере.
© Getty Images / NurPhoto/Jaap Arriens
Собака породы сиба-ину в детской коляске в Варшаве.
Собака породы сиба-ину в детской коляске в Варшаве.
© AP Photo / Kevin Wolf
На открытии ежегодной церемонии вручения премии Марка Твена за юмор в Вашингтоне.
На открытии ежегодной церемонии вручения премии Марка Твена за юмор в Вашингтоне.
© AP Photo / Vernon Yuen
Посетитель внутри арт-объекта Zone X Space Capsule художника Холока Чена на ярмарке Art Basel в Гонконге.
Посетитель внутри арт-объекта Zone X Space Capsule художника Холока Чена на ярмарке Art Basel в Гонконге.
Енот в Московском зоопарке.
© photo: Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкДмитрий Алиев (вверху), занявший второе место на открытом шоу-турнире по фигурному катанию "Русский вызов" в Санкт-Петербурге, на церемонии награждения.
Дмитрий Алиев (вверху), занявший второе место на открытом шоу-турнире по фигурному катанию "Русский вызов" в Санкт-Петербурге, на церемонии награждения.
© AP Photo / Lindsey Wasson
Судья Роб Рорк в шутку дерется с командой Oregon Duck в первом раунде студенческого баскетбольного турнира NCAA в Сиэтле.
Судья Роб Рорк в шутку дерется с командой Oregon Duck в первом раунде студенческого баскетбольного турнира NCAA в Сиэтле.
© Getty Images / NurPhoto/Jaap Arriens
Мужчина с бритой головой и косичками на улице в Варшаве.
Мужчина с бритой головой и косичками на улице в Варшаве.