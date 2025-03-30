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Поцелуй с картофелем и косички для настоящего мужчины: самые смешные фото недели
Поцелуй с картофелем и косички для настоящего мужчины: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 30.03.2025, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, в мире, новости в фотографиях, фотоленты
фото, мультимедиа, в мире, новости в фотографиях, фотоленты

Поцелуй с картофелем и косички для настоящего мужчины: самые смешные фото недели

19:20 30.03.2025
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Evan Agostini

Актеры Билл Мюррей, Наоми Уоттс и пес Бинг на премьере фильма "Друг" в Нью-Йорке

Актеры Билл Мюррей, Наоми Уоттс и пес Бинг на премьере фильма &quot;Друг&quot; в Нью-Йорке - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Evan Agostini

Актеры Билл Мюррей, Наоми Уоттс и пес Бинг на премьере фильма "Друг" в Нью-Йорке

© AP Photo / John Locher

Занявшая второе место Линдси Вонн приветствует талисман в виде картофеля перед церемонией награждения на финале Кубка мира по горнолыжному спорту в Сан-Вэлли, штат Айдахо, США

Занявшая второе место Линдси Вонн приветствует талисман в виде картофеля перед церемонией награждения на финале Кубка мира по горнолыжному спорту в Сан-Вэлли, штат Айдахо, США - Sputnik Грузия
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© AP Photo / John Locher

Занявшая второе место Линдси Вонн приветствует талисман в виде картофеля перед церемонией награждения на финале Кубка мира по горнолыжному спорту в Сан-Вэлли, штат Айдахо, США

© Getty Images / MediaNews Group/The Denver Post/Helen H. Richardson

Туристка фотографирует детей под портретами бывшего президента США Барака Обамы и президента США Дональда Трампа в ротонде Капитолия штата Колорадо в Денвере.

Туристка фотографирует детей под портретами бывшего президента США Барака Обамы и президента США Дональда Трампа в ротонде Капитолия штата Колорадо в Денвере. - Sputnik Грузия
3/10
© Getty Images / MediaNews Group/The Denver Post/Helen H. Richardson

Туристка фотографирует детей под портретами бывшего президента США Барака Обамы и президента США Дональда Трампа в ротонде Капитолия штата Колорадо в Денвере.

© Getty Images / NurPhoto/Jaap Arriens

Собака породы сиба-ину в детской коляске в Варшаве.

Собака породы сиба-ину в детской коляске в Варшаве. - Sputnik Грузия
4/10
© Getty Images / NurPhoto/Jaap Arriens

Собака породы сиба-ину в детской коляске в Варшаве.

© AP Photo / Kevin Wolf

На открытии ежегодной церемонии вручения премии Марка Твена за юмор в Вашингтоне.

На открытии ежегодной церемонии вручения премии Марка Твена за юмор в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Kevin Wolf

На открытии ежегодной церемонии вручения премии Марка Твена за юмор в Вашингтоне.

© AP Photo / Vernon Yuen

Посетитель внутри арт-объекта Zone X Space Capsule художника Холока Чена на ярмарке Art Basel в Гонконге.

Посетитель внутри арт-объекта Zone X Space Capsule художника Холока Чена на ярмарке Art Basel в Гонконге. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Vernon Yuen

Посетитель внутри арт-объекта Zone X Space Capsule художника Холока Чена на ярмарке Art Basel в Гонконге.

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкЕнот в Московском зоопарке.
Енот в Московском зоопарке - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Енот в Московском зоопарке.
© photo: Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкДмитрий Алиев (вверху), занявший второе место на открытом шоу-турнире по фигурному катанию "Русский вызов" в Санкт-Петербурге, на церемонии награждения.
Шоу-турнир по фигурному катанию Русский вызов в Санкт-Петербурге - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alexander Vilf
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Дмитрий Алиев (вверху), занявший второе место на открытом шоу-турнире по фигурному катанию "Русский вызов" в Санкт-Петербурге, на церемонии награждения.
© AP Photo / Lindsey Wasson

Судья Роб Рорк в шутку дерется с командой Oregon Duck в первом раунде студенческого баскетбольного турнира NCAA в Сиэтле.

Судья Роб Рорк в шутку дерется с командой Oregon Duck в первом раунде студенческого баскетбольного турнира NCAA в Сиэтле. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Lindsey Wasson

Судья Роб Рорк в шутку дерется с командой Oregon Duck в первом раунде студенческого баскетбольного турнира NCAA в Сиэтле.

© Getty Images / NurPhoto/Jaap Arriens

Мужчина с бритой головой и косичками на улице в Варшаве.

Мужчина с бритой головой и косичками на улице в Варшаве. - Sputnik Грузия
10/10
© Getty Images / NurPhoto/Jaap Arriens

Мужчина с бритой головой и косичками на улице в Варшаве.

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