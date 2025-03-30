https://sputnik-georgia.ru/20250330/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii---trem-zaderzhannym-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-292719989.html

Борьба с наркопреступлениями в Грузии – трем задержанным грозит бессрочное заключение

Борьба с наркопреступлениями в Грузии – трем задержанным грозит бессрочное заключение

Sputnik Грузия

С 17 по 29 марта МВД Грузии сообщило о задержании 30 человек за преступления, связанные с наркотиками 30.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-30T13:27+0400

2025-03-30T13:27+0400

2025-03-30T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала трех человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств, им грозит бессрочное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанные обвиняются в хранении метадона, а также наркотического средства марихуана в крупном и особо крупном размере. Задержанным 29, 37 и 44 года. Двое из них имеют в прошлом судимость. В случае обвинительного приговора им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. По данным МВД, полиция на основании постановления судьи провела контрольные закупки наркотиков у одного из задержанных. Процесс был записан на аудио- и видеоносители. В результате обыска домов и автомобилей задержанных полиция изъяла в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотических средств (метадон и марихуана). С 17 по 29 марта МВД Грузии сообщило о задержании 30 человек за преступления, связанные с наркотиками. Парламент Грузии 20 марта принял в первом чтении поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попадет в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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