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Грузинские фигуристы на чемпионате мира в Бостоне завоевали три лицензии на Олимпиаду
Грузинские фигуристы на чемпионате мира в Бостоне завоевали три лицензии на Олимпиаду
Sputnik Грузия
Анастасия Губанова, которая заняла второе место на чемпионате Европы этого года, показала в Бостоне лишь 28-й результат и не смогла получить лицензию 30.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-30T11:12+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Выступающие за Грузию пары фигуристов Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Анастасия Метелкина и Лука Берулава, а также одиночник Ника Эгадзе успешно выступили на чемпионате мира в Бостоне, завоевав лицензии для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Чемпионате мира по фигурному катанию 2025 года проходит с 26 по 30 марта в Бостоне (США). Фигуристы борются не только за медали, но и за путевки на Олимпийские игры. Пара Дэвис/Смолкин, представляющие Грузию в танцах на льду, заняла десятое место. После соревнований в ритм танце пара заняла 14 место с результатом 73,22 балла. В произвольной программе фигуристы набрали 117,28 балла и в сумме получили 190,50 балла. Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали олимпийские лицензии среди спортивных пар, заняв четвертое место. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 202,21 балла. Победу одержали японские спортсмены Рику Миура и Рюити Кихара с результатом 219,79 балла. Грузинский фигурист Ника Эгадзе после исполнения произвольной программы, занял девятое место и также завоевал лицензию на олимпийские игры. Фигуристка, выступающая за Грузию, Анастасия Губанова, которая заняла второе место на чемпионате Европы этого года, показала в Бостоне лишь 28-й результат и не смогла получить лицензию. Однако у нее остается возможность отобраться через олимпийский квалификационный турнир, который запланирован на сентябрь и пройдет в Пекине. Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) 6-22 февраля 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, анастасия губанова, ника эгадзе, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире
спорт, новости, грузия, анастасия губанова, ника эгадзе, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире
Грузинские фигуристы на чемпионате мира в Бостоне завоевали три лицензии на Олимпиаду
11:12 30.03.2025 (обновлено: 12:19 30.03.2025)
Анастасия Губанова, которая заняла второе место на чемпионате Европы этого года, показала в Бостоне лишь 28-й результат и не смогла получить лицензию
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Выступающие за Грузию пары фигуристов Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Анастасия Метелкина и Лука Берулава, а также одиночник Ника Эгадзе успешно выступили на чемпионате мира в Бостоне, завоевав лицензии для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Чемпионате мира по фигурному катанию 2025 года проходит с 26 по 30 марта в Бостоне (США). Фигуристы борются не только за медали, но и за путевки на Олимпийские игры.
Пара Дэвис/Смолкин, представляющие Грузию в танцах на льду, заняла десятое место. После соревнований в ритм танце пара заняла 14 место с результатом 73,22 балла. В произвольной программе фигуристы набрали 117,28 балла и в сумме получили 190,50 балла.
Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали олимпийские лицензии среди спортивных пар, заняв четвертое место. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 202,21 балла. Победу одержали японские спортсмены Рику Миура и Рюити Кихара с результатом 219,79 балла.
Грузинский фигурист Ника Эгадзе после исполнения произвольной программы, занял девятое место и также завоевал лицензию на олимпийские игры.
Фигуристка, выступающая за Грузию, Анастасия Губанова, которая заняла второе место на чемпионате Европы этого года, показала в Бостоне лишь 28-й результат и не смогла получить лицензию. Однако у нее остается возможность отобраться через олимпийский квалификационный турнир, который запланирован на сентябрь и пройдет в Пекине.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) 6-22 февраля 2026 года.