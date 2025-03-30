https://sputnik-georgia.ru/20250330/kak-v-gruzii-prokhodit-vosstanovlenie-chaynykh-plantatsiy-292703709.html
Как в Грузии проходит восстановление чайных плантаций?
Как в Грузии проходит восстановление чайных плантаций?
Sputnik Грузия
Госпрограмма по реабилитации чайных плантаций "Грузинский чай" началась с 2016 года 30.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-30T09:01+0400
2025-03-30T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Около 2,1 тысячи гектаров чайных плантаций было восстановлено в рамках государственной программы, заявил президент Ассоциации производителей чая Грузии Тенгиз Сванидзе. Осуществление госпрограммы по реабилитации чайных плантаций "Грузинский чай" началось с 2016 года. В рамках программы планируется поэтапная реабилитация семи тысяч гектаров чайных плантаций, существующих на балансе государства. Проблемы грузинского чаеводства представители Ассоциации обсудили с главой Минсельхоза Давидом Сонгулашвили. Стороны обсудили вопросы продвижения грузинского производства чая и диверсификации рынков экспорта. Внимание было сосредоточено на позитивных шагах государства по восстановлению чайных плантаций, поддержке малого предпринимательства и будущих проектах. "Если потребуется дополнительное участие, министерство готово оказать поддержку", – сказал Сонгулашвили. История грузинского чая Началом чаеводства в Грузии считаются 30-е годы XIX века, когда князь Миха Эристави вырастил чай в своем имении в Гурии близ Озургети. В 1864 году грузинский князь повез первый образец грузинского чая на Всероссийскую выставку в Санкт-Петербург. Наглядным доказательством того, что чайный куст, выращенный в Грузии, может быть источником высококачественных байховых чаев, служит Большая золотая медаль, полученная в 1899 году на Всемирной выставке в Париже. Пик производства пришелся на 70-е годы прошлого столетия. Тогда чай из Грузии пили практически все государства бывшего Советского Союза. Было построено несколько десятков чайных фабрик в разных регионах Западной Грузии. После распада СССР Грузия потеряла рынки сбыта, чайная отрасль начала переживать спад. Теперь в стране надеются вернуть местному продукту былую славу путем привлечения инвестиций. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тенгиз сванидзе, гурия, озургети, санкт-петербург, новости, экономика, грузия, грузинский чай, чай
тенгиз сванидзе, гурия, озургети, санкт-петербург, новости, экономика, грузия, грузинский чай, чай
Как в Грузии проходит восстановление чайных плантаций?
Госпрограмма по реабилитации чайных плантаций "Грузинский чай" началась с 2016 года
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Около 2,1 тысячи гектаров чайных плантаций было восстановлено в рамках государственной программы, заявил президент Ассоциации производителей чая Грузии Тенгиз Сванидзе.
Осуществление госпрограммы по реабилитации чайных плантаций "Грузинский чай" началось с 2016 года. В рамках программы планируется поэтапная реабилитация семи тысяч гектаров чайных плантаций, существующих на балансе государства.
"Уже проделана очень важная работа, но определенные сложности все еще остаются. Несмотря на то, что грузинский чай становится все более популярным на местном рынке и сегодня занимает 25% рынка, у нас есть проблемы в экспортном направлении, где нам необходима дополнительная поддержка государства", – сказал Сванидзе.
Проблемы грузинского чаеводства представители Ассоциации обсудили с главой Минсельхоза Давидом Сонгулашвили.
Стороны обсудили вопросы продвижения грузинского производства чая и диверсификации рынков экспорта. Внимание было сосредоточено на позитивных шагах государства по восстановлению чайных плантаций, поддержке малого предпринимательства и будущих проектах.
"Если потребуется дополнительное участие, министерство готово оказать поддержку", – сказал Сонгулашвили.
Началом чаеводства в Грузии считаются 30-е годы XIX века, когда князь Миха Эристави вырастил чай в своем имении в Гурии близ Озургети. В 1864 году грузинский князь повез первый образец грузинского чая на Всероссийскую выставку в Санкт-Петербург.
Наглядным доказательством того, что чайный куст, выращенный в Грузии, может быть источником высококачественных байховых чаев, служит Большая золотая медаль, полученная в 1899 году на Всемирной выставке в Париже.
Пик производства пришелся на 70-е годы прошлого столетия. Тогда чай из Грузии пили практически все государства бывшего Советского Союза. Было построено несколько десятков чайных фабрик в разных регионах Западной Грузии.
После распада СССР Грузия потеряла рынки сбыта, чайная отрасль начала переживать спад. Теперь в стране надеются вернуть местному продукту былую славу путем привлечения инвестиций.