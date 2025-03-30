https://sputnik-georgia.ru/20250330/kak-v-gruzii-prokhodit-vosstanovlenie-chaynykh-plantatsiy-292703709.html

Как в Грузии проходит восстановление чайных плантаций?

Как в Грузии проходит восстановление чайных плантаций?

Sputnik Грузия

Госпрограмма по реабилитации чайных плантаций "Грузинский чай" началась с 2016 года 30.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-30T09:01+0400

2025-03-30T09:01+0400

2025-03-30T09:01+0400

тенгиз сванидзе

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Около 2,1 тысячи гектаров чайных плантаций было восстановлено в рамках государственной программы, заявил президент Ассоциации производителей чая Грузии Тенгиз Сванидзе. Осуществление госпрограммы по реабилитации чайных плантаций "Грузинский чай" началось с 2016 года. В рамках программы планируется поэтапная реабилитация семи тысяч гектаров чайных плантаций, существующих на балансе государства. Проблемы грузинского чаеводства представители Ассоциации обсудили с главой Минсельхоза Давидом Сонгулашвили. Стороны обсудили вопросы продвижения грузинского производства чая и диверсификации рынков экспорта. Внимание было сосредоточено на позитивных шагах государства по восстановлению чайных плантаций, поддержке малого предпринимательства и будущих проектах. "Если потребуется дополнительное участие, министерство готово оказать поддержку", – сказал Сонгулашвили. История грузинского чая Началом чаеводства в Грузии считаются 30-е годы XIX века, когда князь Миха Эристави вырастил чай в своем имении в Гурии близ Озургети. В 1864 году грузинский князь повез первый образец грузинского чая на Всероссийскую выставку в Санкт-Петербург. Наглядным доказательством того, что чайный куст, выращенный в Грузии, может быть источником высококачественных байховых чаев, служит Большая золотая медаль, полученная в 1899 году на Всемирной выставке в Париже. Пик производства пришелся на 70-е годы прошлого столетия. Тогда чай из Грузии пили практически все государства бывшего Советского Союза. Было построено несколько десятков чайных фабрик в разных регионах Западной Грузии. После распада СССР Грузия потеряла рынки сбыта, чайная отрасль начала переживать спад. Теперь в стране надеются вернуть местному продукту былую славу путем привлечения инвестиций. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тенгиз сванидзе, гурия, озургети, санкт-петербург, новости, экономика, грузия, грузинский чай, чай