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Многие страны мира перешли на летнее время

Многие страны мира перешли на летнее время

Sputnik Грузия

За отмену перехода высказывалось около 80% европейцев, однако Совет ЕС так и не рассмотрел данное предложение 30.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-30T12:17+0400

2025-03-30T12:17+0400

2025-03-30T12:17+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. На час вперед перевели стрелки часов европейские страны в ночь с субботы на последнее воскресенье марта.Теперь тбилисское время отличается от среднеевропейского на два часа вместо трех.Перевод часов дважды в год (на так называемое "летнее" и "зимнее" время) применяется примерно в 70 странах мира. Переходят на летнее/зимнее время в основном государства Европы, США, Канада, несколько стран Южной Америки и Севера Африки, а также часть Австралии.Противники перевода часов считают, что в современном мире люди ведут слишком разный образ жизни, поэтому экономия электроэнергии из-за перевода времени незначительная. Кроме того, в высокотехнологических сферах перевод часов обходится дорого, а еще он резко меняет биологические ритмы людей и поэтому вредит здоровью.Ранее тема перевода часов обсуждалась в Евросоюзе. Там за отмену перехода высказывалось около 80% европейцев, однако Совет ЕС так и не рассмотрел данное предложение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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