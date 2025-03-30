https://sputnik-georgia.ru/20250330/mnogie-strany-mira-pereshli-na-letnee-vremya-292719490.html
Многие страны мира перешли на летнее время
Многие страны мира перешли на летнее время
Sputnik Грузия
За отмену перехода высказывалось около 80% европейцев, однако Совет ЕС так и не рассмотрел данное предложение 30.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-30T12:17+0400
2025-03-30T12:17+0400
2025-03-30T12:17+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. На час вперед перевели стрелки часов европейские страны в ночь с субботы на последнее воскресенье марта.Теперь тбилисское время отличается от среднеевропейского на два часа вместо трех.Перевод часов дважды в год (на так называемое "летнее" и "зимнее" время) применяется примерно в 70 странах мира. Переходят на летнее/зимнее время в основном государства Европы, США, Канада, несколько стран Южной Америки и Севера Африки, а также часть Австралии.Противники перевода часов считают, что в современном мире люди ведут слишком разный образ жизни, поэтому экономия электроэнергии из-за перевода времени незначительная. Кроме того, в высокотехнологических сферах перевод часов обходится дорого, а еще он резко меняет биологические ритмы людей и поэтому вредит здоровью.Ранее тема перевода часов обсуждалась в Евросоюзе. Там за отмену перехода высказывалось около 80% европейцев, однако Совет ЕС так и не рассмотрел данное предложение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, европа, сша, совет ес
в мире, новости, общество, европа, сша, совет ес
Многие страны мира перешли на летнее время
За отмену перехода высказывалось около 80% европейцев, однако Совет ЕС так и не рассмотрел данное предложение
ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. На час вперед перевели стрелки часов европейские страны в ночь с субботы на последнее воскресенье марта.
Теперь тбилисское время отличается от среднеевропейского на два часа вместо трех.
Перевод часов дважды в год (на так называемое "летнее" и "зимнее" время) применяется примерно в 70 странах мира. Переходят на летнее/зимнее время в основном государства Европы, США, Канада, несколько стран Южной Америки и Севера Африки, а также часть Австралии.
Сторонники данной процедуры полагают, что она имеет ряд плюсов, в частности, дает экономию электроэнергии в жилом секторе и на производствах, увеличение длительности светового дня и уменьшение вредных выбросов.
Противники перевода часов считают, что в современном мире люди ведут слишком разный образ жизни, поэтому экономия электроэнергии из-за перевода времени незначительная. Кроме того, в высокотехнологических сферах перевод часов обходится дорого, а еще он резко меняет биологические ритмы людей и поэтому вредит здоровью.
Ранее тема перевода часов обсуждалась в Евросоюзе. Там за отмену перехода высказывалось около 80% европейцев, однако Совет ЕС так и не рассмотрел данное предложение.