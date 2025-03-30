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Непогода в Грузии – синоптики предупреждают о возможных паводках и оползнях
Непогода в Грузии – синоптики предупреждают о возможных паводках и оползнях
Sputnik Грузия
Уровень опасности оценивается специалистами как средний 30.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-30T17:58+0400
2025-03-30T17:58+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Кратковременные дожди, грозы, усиление ветра ожидаются на большей части территории Грузии с 31 марта, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Ожидаемые дожди могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а на малых реках не исключены паводки. В высокогорных районах страны возможно формирование лавин, в холмистых местах – активизация оползневых процессов и селей. Уровень опасности оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Непогода в Грузии – синоптики предупреждают о возможных паводках и оползнях
17:58 30.03.2025 (обновлено: 19:50 30.03.2025)
Уровень опасности оценивается специалистами как средний
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Кратковременные дожди, грозы, усиление ветра ожидаются на большей части территории Грузии с 31 марта, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Ожидаемые дожди могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а на малых реках не исключены паводки. В высокогорных районах страны возможно формирование лавин, в холмистых местах – активизация оползневых процессов и селей.
Уровень опасности оценивается специалистами как средний.