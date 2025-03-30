https://sputnik-georgia.ru/20250330/nepogoda-v-gruzii---sinoptiki-preduprezhdayut-o-vozmozhnykh-pavodkakh-i-opolznyakh-292720999.html

Непогода в Грузии – синоптики предупреждают о возможных паводках и оползнях

Непогода в Грузии – синоптики предупреждают о возможных паводках и оползнях

Sputnik Грузия

Уровень опасности оценивается специалистами как средний 30.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-30T17:58+0400

2025-03-30T17:58+0400

2025-03-30T19:50+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Кратковременные дожди, грозы, усиление ветра ожидаются на большей части территории Грузии с 31 марта, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Ожидаемые дожди могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а на малых реках не исключены паводки. В высокогорных районах страны возможно формирование лавин, в холмистых местах – активизация оползневых процессов и селей. Уровень опасности оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии