https://sputnik-georgia.ru/20250330/novyy-remont-v-parke-vake-primet-li-meriya-tbilisi-predlozhenie-292708252.html
Новый ремонт в парке Ваке: примет ли мэрия Тбилиси предложение?
Новый ремонт в парке Ваке: примет ли мэрия Тбилиси предложение?
Sputnik Грузия
Единственной компанией, подавшей заявку, оказалась компания "Дагма". Она предложила выполнить работы за 31,9 миллиона лари 30.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-30T16:49+0400
2025-03-30T16:49+0400
2025-03-30T16:49+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Завершился прием заявок на тендер по восстановлению одного из крупнейших парков столицы – парка Ваке, предложение представила одна компания. Мэрия Тбилиси объявила новый тендер стоимость 47 миллионов лари с условием выплаты в течение трех лет на восстановление парка Ваке 25 февраля 2025 года. Единственной компанией, подавшей заявку, оказалась компания "Дагма", которая предложила выполнить работы за 31,9 миллиона лари. Победитель тендера будет объявлен после уточнения деталей и переговоров с мэрией столицы. В рамках тендера компания за три года должна восстановить знаменитый каскад парка и фонтаны, установить новую систему освещения, обновить дренажные системы и систему водоснабжения, а также установить видеонаблюдение. По условиям тендера у компании должен быть опыт в обустройстве рекреационных зон, фонтанов и установки освещения. Как выяснило следствие, рабочие не изолировали электрокабель, а эксперты и ответственные за проверку лица, в том числе директор компании и представитель мэрии, не проверили изоляцию и безопасность работ. По делу были задержаны девять человек. В данный момент они все признаны виновными в служебной халатности или несоблюдении правил безопасности при ведении строительных работ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парк ваке, грузия, новости, тбилиси
парк ваке, грузия, новости, тбилиси
Новый ремонт в парке Ваке: примет ли мэрия Тбилиси предложение?
Единственной компанией, подавшей заявку, оказалась компания "Дагма". Она предложила выполнить работы за 31,9 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Завершился прием заявок на тендер по восстановлению одного из крупнейших парков столицы – парка Ваке, предложение представила одна компания.
Мэрия Тбилиси объявила новый тендер стоимость 47 миллионов лари с условием выплаты в течение трех лет на восстановление парка Ваке 25 февраля 2025 года.
Единственной компанией, подавшей заявку, оказалась компания "Дагма", которая предложила выполнить работы за 31,9 миллиона лари. Победитель тендера будет объявлен после уточнения деталей и переговоров с мэрией столицы.
В рамках тендера компания за три года должна восстановить знаменитый каскад парка и фонтаны, установить новую систему освещения, обновить дренажные системы и систему водоснабжения, а также установить видеонаблюдение.
По условиям тендера у компании должен быть опыт в обустройстве рекреационных зон, фонтанов и установки освещения.
Последний раз мэрия Тбилиси осуществляла восстановление парка в 2022 году. На второй день после открытия отремонтированного фонтана троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Спасти удалось лишь двоих, 13-летняя девочка скончалась.
Как выяснило следствие, рабочие не изолировали электрокабель, а эксперты и ответственные за проверку лица, в том числе директор компании и представитель мэрии, не проверили изоляцию и безопасность работ.
По делу были задержаны девять человек. В данный момент они все признаны виновными в служебной халатности или несоблюдении правил безопасности при ведении строительных работ.