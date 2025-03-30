https://sputnik-georgia.ru/20250330/novyy-remont-v-parke-vake-primet-li-meriya-tbilisi-predlozhenie-292708252.html

Новый ремонт в парке Ваке: примет ли мэрия Тбилиси предложение?

Новый ремонт в парке Ваке: примет ли мэрия Тбилиси предложение?

Sputnik Грузия

Единственной компанией, подавшей заявку, оказалась компания "Дагма". Она предложила выполнить работы за 31,9 миллиона лари 30.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-30T16:49+0400

2025-03-30T16:49+0400

2025-03-30T16:49+0400

парк ваке

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Завершился прием заявок на тендер по восстановлению одного из крупнейших парков столицы – парка Ваке, предложение представила одна компания. Мэрия Тбилиси объявила новый тендер стоимость 47 миллионов лари с условием выплаты в течение трех лет на восстановление парка Ваке 25 февраля 2025 года. Единственной компанией, подавшей заявку, оказалась компания "Дагма", которая предложила выполнить работы за 31,9 миллиона лари. Победитель тендера будет объявлен после уточнения деталей и переговоров с мэрией столицы. В рамках тендера компания за три года должна восстановить знаменитый каскад парка и фонтаны, установить новую систему освещения, обновить дренажные системы и систему водоснабжения, а также установить видеонаблюдение. По условиям тендера у компании должен быть опыт в обустройстве рекреационных зон, фонтанов и установки освещения. Как выяснило следствие, рабочие не изолировали электрокабель, а эксперты и ответственные за проверку лица, в том числе директор компании и представитель мэрии, не проверили изоляцию и безопасность работ. По делу были задержаны девять человек. В данный момент они все признаны виновными в служебной халатности или несоблюдении правил безопасности при ведении строительных работ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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