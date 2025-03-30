https://sputnik-georgia.ru/20250330/partiyam-voyny-ne-mesto-v-gruzinskoy-politike---deputat-292727129.html
Партиям войны не место в грузинской политике – депутат
Партиям войны не место в грузинской политике – депутат
Sputnik Грузия
Грузинская политика должна быть очищена и обновлена партиями, которые будут противостоять "Грузинской мечте", а не своей Родине, заявил депутат 30.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-30T21:52+0400
2025-03-30T21:52+0400
2025-03-30T22:24+0400
политика
грузия
новости
михаил саакашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Партиям войны, таким как "Единое национальное движение", нечего делать в грузинской политике, заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Давид Матикашвили, Во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года правящая партия "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти. При парламенте Грузии создана временная следственная комиссия, которая занимается расследованием совершенных бывшей правящей партией преступлений. По его словам, грузинская политика должна быть очищена и обновлена партиями, которые будут противостоять "Грузинской мечте", а не своей Родине. Как отметил депутат, признание "Единого национального движения" неконституционным будет достигнуто в полном соответствии с законом. Под "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. Как заявил ранее лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, на данном этапе уже ясно, что заключение парламентской временной комиссии по расследованию преступлений должностных лиц при нахождении у власти "Нацдвижения", которое в свое время основал осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, станет прочной правовой основой для признания этих партий неконституционными. А Конституционный суд, в свою очередь, примет объективное решение, уверен он. До подготовки конституционного иска в парламенте был зарегистрирован законопроект, запрещающий деятельность партий с идентичными "Национальному движению" уставами, целями и составом. Проект будет представлен на заседании бюро в понедельник, 31 марта. "Грузинская мечта" и "Нацдвижение" "Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года. До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей. За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением". В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более 70 чиновникам. Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, единое национальное движение
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, единое национальное движение
Партиям войны не место в грузинской политике – депутат
21:52 30.03.2025 (обновлено: 22:24 30.03.2025)
Грузинская политика должна быть очищена и обновлена партиями, которые будут противостоять "Грузинской мечте", а не своей Родине, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Партиям войны, таким как "Единое национальное движение", нечего делать в грузинской политике, заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Давид Матикашвили,
Во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года правящая партия "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти. При парламенте Грузии создана временная следственная комиссия, которая занимается расследованием совершенных бывшей правящей партией преступлений.
"Партии войны и предательства, "Коллективному национальному движению" и его партиям-сателлитам, конечно же, нечего делать в грузинской политике", – заявил Матикашвили.
По его словам, грузинская политика должна быть очищена и обновлена партиями, которые будут противостоять "Грузинской мечте", а не своей Родине.
Как отметил депутат, признание "Единого национального движения" неконституционным будет достигнуто в полном соответствии с законом.
"Будет правовой, конституционный процесс, с соответствующим иском и только в полном соответствии с законом, с оценкой тех фактов, которые неоднократно озвучивались на заседаниях следственной комиссии. Произойдет точная оценка деятельности этих т. н. политических партий, и будет вынесен вердикт", – отметил Матикашвили.
Под "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва.
Как заявил ранее лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, на данном этапе уже ясно, что заключение парламентской временной комиссии по расследованию преступлений должностных лиц при нахождении у власти "Нацдвижения", которое в свое время основал осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, станет прочной правовой основой для признания этих партий неконституционными. А Конституционный суд, в свою очередь, примет объективное решение, уверен он.
До подготовки конституционного иска в парламенте был зарегистрирован законопроект, запрещающий деятельность партий с идентичными "Национальному движению" уставами, целями и составом. Проект будет представлен на заседании бюро в понедельник, 31 марта.
"Грузинская мечта" и "Нацдвижение"
"Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года.
До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей.
За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением".
Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения".
В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более 70 чиновникам.
Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.