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При желании Трамп может остаться у власти до 2037 года
При желании Трамп может остаться у власти до 2037 года
Sputnik Грузия
Комментируются случаи, когда ранее избранный на два срока возвращается на пост из-за отставки или смерти главы государства, пишет британский таблоид 30.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-30T19:05+0400
2025-03-30T19:05+0400
2025-03-30T19:51+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. При желании Трамп может остаться у власти до 2037 года с помощью лазейки в конституции, пишет Daily Mail.В США один и тот же человек не может занимать пост президента более двух сроков. В 22-й поправке к конституции США есть лазейка: не регламентируются случаи, когда ранее избранный на два срока возвращается на пост из-за отставки или смерти главы государства, пишет британский таблоид.️После присяги Вэнс может подать в отставку, что позволит его вице-президенту Трампу занять этот пост.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, сша, дональд трамп, новости
в мире, политика, сша, дональд трамп, новости
При желании Трамп может остаться у власти до 2037 года
19:05 30.03.2025 (обновлено: 19:51 30.03.2025)
Комментируются случаи, когда ранее избранный на два срока возвращается на пост из-за отставки или смерти главы государства, пишет британский таблоид
ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. При желании Трамп может остаться у власти до 2037 года с помощью лазейки в конституции, пишет Daily Mail.
В США один и тот же человек не может занимать пост президента более двух сроков. В 22-й поправке к конституции США есть лазейка: не регламентируются случаи, когда ранее избранный на два срока возвращается на пост из-за отставки или смерти главы государства, пишет британский таблоид.
То есть Трамп может баллотироваться на пост вице-президента, а нынешний вице-президент США Вэнс возглавит список кандидатов на пост президента.
️После присяги Вэнс может подать в отставку, что позволит его вице-президенту Трампу занять этот пост.