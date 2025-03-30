https://sputnik-georgia.ru/20250330/pri-zhelanii-tramp-mozhet-ostatsya-u-vlasti-do-2037-goda-292721115.html

При желании Трамп может остаться у власти до 2037 года

При желании Трамп может остаться у власти до 2037 года

Sputnik Грузия

Комментируются случаи, когда ранее избранный на два срока возвращается на пост из-за отставки или смерти главы государства, пишет британский таблоид 30.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-30T19:05+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. При желании Трамп может остаться у власти до 2037 года с помощью лазейки в конституции, пишет Daily Mail.В США один и тот же человек не может занимать пост президента более двух сроков. В 22-й поправке к конституции США есть лазейка: не регламентируются случаи, когда ранее избранный на два срока возвращается на пост из-за отставки или смерти главы государства, пишет британский таблоид.️После присяги Вэнс может подать в отставку, что позволит его вице-президенту Трампу занять этот пост.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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