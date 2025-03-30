https://sputnik-georgia.ru/20250330/sobor-svetitskhoveli-postradal-ot-dozhdya--na-kakom-etape-vosstanovitelnye-raboty-292727854.html

Собор Светицховели пострадал от дождя – на каком этапе восстановительные работы

Собор Светицховели пострадал от дождя – на каком этапе восстановительные работы

Sputnik Грузия

К северо-востоку от храма возведены леса, сделана платформа, позволяющая специалистам проводить работы по очистке 30.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-30T22:54+0400

2025-03-30T22:54+0400

2025-03-30T23:33+0400

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храм светицховели

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Специалисты ведут работы по ликвидации последствий просачивания воды в собор Светицховели XI века в городе Мцхета, сообщили в национальном агентстве по охране культурного наследия Грузии. Вода проникла в храм в результате обильных осадков 22 марта. "К северо-востоку от храма возведены леса, сделана платформа, позволяющая специалистам проводить работы по очистке. Лорфины и полог обработаны биоцидным раствором, после чего полог также очистят от лишайников", – говорится в заявлении агентства. Светицховели – кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Храм был построен в XI веке на месте первой христианской церкви Грузии IV века. По легенде, под его фундаментом покоится хитон Иисуса Христа, который, согласно преданию, был принесен в Мцхета после распятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, мцхета, храм светицховели