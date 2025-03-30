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Собор Светицховели пострадал от дождя – на каком этапе восстановительные работы
Собор Светицховели пострадал от дождя – на каком этапе восстановительные работы
Sputnik Грузия
К северо-востоку от храма возведены леса, сделана платформа, позволяющая специалистам проводить работы по очистке 30.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-30T22:54+0400
2025-03-30T22:54+0400
2025-03-30T23:33+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Специалисты ведут работы по ликвидации последствий просачивания воды в собор Светицховели XI века в городе Мцхета, сообщили в национальном агентстве по охране культурного наследия Грузии. Вода проникла в храм в результате обильных осадков 22 марта. "К северо-востоку от храма возведены леса, сделана платформа, позволяющая специалистам проводить работы по очистке. Лорфины и полог обработаны биоцидным раствором, после чего полог также очистят от лишайников", – говорится в заявлении агентства. Светицховели – кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Храм был построен в XI веке на месте первой христианской церкви Грузии IV века. По легенде, под его фундаментом покоится хитон Иисуса Христа, который, согласно преданию, был принесен в Мцхета после распятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
мцхета
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грузия, новости, общество, мцхета, храм светицховели
грузия, новости, общество, мцхета, храм светицховели
Собор Светицховели пострадал от дождя – на каком этапе восстановительные работы
22:54 30.03.2025 (обновлено: 23:33 30.03.2025)
К северо-востоку от храма возведены леса, сделана платформа, позволяющая специалистам проводить работы по очистке
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Специалисты ведут работы по ликвидации последствий просачивания воды в собор Светицховели XI века в городе Мцхета, сообщили в национальном агентстве по охране культурного наследия Грузии.
Вода проникла в храм в результате обильных осадков 22 марта.
"К северо-востоку от храма возведены леса, сделана платформа, позволяющая специалистам проводить работы по очистке. Лорфины и полог обработаны биоцидным раствором, после чего полог также очистят от лишайников", – говорится в заявлении агентства.
Светицховели – кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Храм был построен в XI веке на месте первой христианской церкви Грузии IV века. По легенде, под его фундаментом покоится хитон Иисуса Христа, который, согласно преданию, был принесен в Мцхета после распятия.