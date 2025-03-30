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США могут переосмыслить отношения с Россией после конфликта на Украине – СМИ

США могут переосмыслить отношения с Россией после конфликта на Украине – СМИ

Sputnik Грузия

Президент Соединенных Штатов может посчитать экономическое сотрудничество с Москвой более выгодным для Вашингтона 30.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-30T15:44+0400

2025-03-30T15:44+0400

2025-03-30T15:44+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. После завершения украинского конфликта Соединенные Штаты могут переосмыслить отношения с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на американское издание National Interest.Американское издание предполагает, что сотрудничество российского государства со странами Запада в сфере экономики может прийти на смену оказанию давления на Москву.Президент Соединенных Штатов может посчитать экономическое сотрудничество с Москвой более выгодным для Вашингтона и поэтому сделает Европу более мирным регионом.Ранее глава Минфина США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News сказал, что американские власти при урегулировании кризиса на Украине готовы рассматривать вопрос возвращения России в международную банковскую систему SWIFT.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины, политика