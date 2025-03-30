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Трагедия на юге Грузии – ребенок выпал с пятого этажа
Трагедия на юге Грузии – ребенок выпал с пятого этажа
Sputnik Грузия
По словам медиков, состояние ребенка оценивается как тяжелое 30.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-30T20:57+0400
2025-03-30T20:57+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Десятилетний ребенок выпал с пятого этажа многоквартирного дома в городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети), сообщил телеканал "Рустави 2". Первоначально пострадавшего госпитализировали в местную больницу, однако позже было принято решение перевести его в детскую клинику имени Иашвили в Тбилиси. По словам медиков, состояние ребенка оценивается как тяжелое. Пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, ахалцихе, тбилиси
происшествия, грузия, новости, ахалцихе, тбилиси
Трагедия на юге Грузии – ребенок выпал с пятого этажа
20:57 30.03.2025 (обновлено: 22:20 30.03.2025)
По словам медиков, состояние ребенка оценивается как тяжелое
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Десятилетний ребенок выпал с пятого этажа многоквартирного дома в городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети), сообщил телеканал "Рустави 2".
Первоначально пострадавшего госпитализировали в местную больницу, однако позже было принято решение перевести его в детскую клинику имени Иашвили в Тбилиси.
По словам медиков, состояние ребенка оценивается как тяжелое. Пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.