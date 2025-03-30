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Трагедия на юге Грузии – ребенок выпал с пятого этажа

Трагедия на юге Грузии – ребенок выпал с пятого этажа

Sputnik Грузия

По словам медиков, состояние ребенка оценивается как тяжелое 30.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-30T20:57+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Десятилетний ребенок выпал с пятого этажа многоквартирного дома в городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети), сообщил телеканал "Рустави 2". Первоначально пострадавшего госпитализировали в местную больницу, однако позже было принято решение перевести его в детскую клинику имени Иашвили в Тбилиси. По словам медиков, состояние ребенка оценивается как тяжелое. Пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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