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В Грузии растет подростковая преступность: последние данные
В Грузии растет подростковая преступность: последние данные
Sputnik Грузия
Самый высокий показатель преступности среди лиц от 14 до 18 лет фиксируется в категории экономических преступлений 30.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-30T10:06+0400
2025-03-30T10:06+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Число преступлений, совершаемых в Грузии подростками в возрасте от 14 до 18 лет, выросло в период с 2022 по 2024 год на 70,9%, говорится в информации министерства юстиции, предоставленной по запросу депутатов парламента. По данным ведомства, в 2024 году было зафиксировано 147 преступлений, совершенных подростками, из которых 109 относятся к категории тяжких преступлений. В 2022 году подростки совершили лишь 86 преступлений, из которых 56 были тяжкими. Самый высокий показатель преступности среди лиц от 14 до 18 лет фиксируется в категории экономических преступлений, к которой в Грузии относят воровство и мошенничество. При этом за последние два года показатель подобных преступлений вырос в два раза. На втором месте – преступления против человека, в том числе насилие, убийства и нанесение вреда здоровью разной тяжести. А на третьем – преступления против общественного порядка, среди которых хулиганство, ношение холодного оружия и подобные уголовные нарушения. Основная часть несовершеннолетних преступников попала в программу медиации и предотвращения преступлений. Им назначено либо условное наказание, либо общественно-исправительные работы. В тюрьмах наказание отбывает лишь 54 несовершеннолетних. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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преступность в грузии, тбилиси, грузия, новости, общество, подростки, молодежь
преступность в грузии, тбилиси, грузия, новости, общество, подростки, молодежь
В Грузии растет подростковая преступность: последние данные
Самый высокий показатель преступности среди лиц от 14 до 18 лет фиксируется в категории экономических преступлений
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Число преступлений, совершаемых в Грузии подростками в возрасте от 14 до 18 лет, выросло в период с 2022 по 2024 год на 70,9%, говорится в информации министерства юстиции, предоставленной по запросу депутатов парламента.
По данным ведомства, в 2024 году было зафиксировано 147 преступлений, совершенных подростками, из которых 109 относятся к категории тяжких преступлений.
В 2022 году подростки совершили лишь 86 преступлений, из которых 56 были тяжкими.
Самый высокий показатель преступности среди лиц от 14 до 18 лет фиксируется в категории экономических преступлений, к которой в Грузии относят воровство и мошенничество. При этом за последние два года показатель подобных преступлений вырос в два раза.
На втором месте – преступления против человека, в том числе насилие, убийства и нанесение вреда здоровью разной тяжести.
А на третьем – преступления против общественного порядка, среди которых хулиганство, ношение холодного оружия и подобные уголовные нарушения.
Основная часть несовершеннолетних преступников попала в программу медиации и предотвращения преступлений. Им назначено либо условное наказание, либо общественно-исправительные работы. В тюрьмах наказание отбывает лишь 54 несовершеннолетних.
В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем.
Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним.