Акция против Константинопольского патриарха прошла в Тбилиси
16:47 31.03.2025 (обновлено: 17:15 31.03.2025)
© photo: Sputnik / StringerГруппа активистов и православных верующих провела пикет у посольства Турции в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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Варфоломей, который претендует на лидерство мирового православия, является частью так называемого "глубинного государства" и проводит политику США, утверждают демонстранты
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Акция против Константинопольского патриарха Варфоломея прошла перед зданием посольства Турции в центре Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.
По мнению митингующих, Константинопольский патриарх Варфоломей, который претендует на лидерство мирового православия, является частью так называемого "глубинного государства" и проводит политику США.
© photo: Sputnik / StringerГруппа активистов и православных верующих провела пикет у посольства Турции в столице Грузии
Группа активистов и православных верующих провела пикет у посольства Турции в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
"У Варфоломея вообще нет паствы и он сам управляется Соединенными Штатами. Об этом свидетельствуют не только утечки в западных СМИ последнего времени, но и хотя бы неестественно частые встречи Варфоломея с экс-президентом США Джо Байденом. Представьте себе, бывший президент США во время своего правления (сперва в ранге вице-президента, а затем как президент) четырежды встречается с патриархом, не имеющим своей паствы. Неужели Байдену больше нечего было делать? Но эти встречи свидетельствуют, что подрывная деятельность против православия проводится руками именно Варфоломея", – считает один из участников акции, политолог Гулбаат Рцхиладзе.
© photo: Sputnik / StringerГруппа активистов и православных верующих провела пикет у посольства Турции в столице Грузии
Группа активистов и православных верующих провела пикет у посольства Турции в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
У участников пикета в руках были плакаты следующего содержания: "Православная церковь неделима!", "Реальные православные и реальные мусульмане – друзья", "Лучший друг Байдена не может быть другом Турции!" и т. д.
Накануне в Тбилиси также прошла конференция, на которой были рассмотрены детали опасной, антиправославной политики Варфоломея. В конференции участие принимали грузинские и иностранные политологи, журналисты и духовные лица.
© photo: Sputnik / StringerГруппа активистов и православных верующих провела пикет у посольства Турции в столице Грузии
Группа активистов и православных верующих провела пикет у посольства Турции в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
На конференции Рцхиладзе обобщил претензии грузинской православной общественности к Варфоломею.
"Мы говорим нашим турецким соседям, что такая личность, как Варфоломей, который, между прочим, имеет турецкий паспорт, т. е. является гражданином Турции, не может быть преданным турецкому государству и проводником его интересов. Варфоломей является орудием в руках глобалистских сил, пытающихся расшатать и разрушить духовное единство православного мира", – отметил грузинский политолог.