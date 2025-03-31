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Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны четыре человека
Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны четыре человека
Sputnik Грузия
В случае подтверждения вины задержанным грозит до восьми лет лишения свободы 31.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-31T18:08+0400
2025-03-31T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Полиция задержала четырех человек по обвинению в наркопреступлении в рамках оперативно-следственных действий, проведенных в разное время в Тбилиси, говорится в сообщении МВД Грузии. Возраст двоих самых младших задержанных составляет всего 19 лет. А самому старшему, который в прошлом был неоднократно судим, – 46 лет, отметили в ведомстве. Они задержаны по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств, а также психотропных веществ в крупном размере. В ходе обыска у лиц, задержанных за наркопреступление, правоохранители изъяли различные виды наркотических средств (героин, марихуану, трамадол, психотропные вещества) и электрические весы в качестве вещественных доказательств. В случае подтверждения вины задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика, происшествия, грузия, новости, тбилиси
наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика, происшествия, грузия, новости, тбилиси
Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны четыре человека
В случае подтверждения вины задержанным грозит до восьми лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Полиция задержала четырех человек по обвинению в наркопреступлении в рамках оперативно-следственных действий, проведенных в разное время в Тбилиси, говорится в сообщении МВД Грузии.
Возраст двоих самых младших задержанных составляет всего 19 лет. А самому старшему, который в прошлом был неоднократно судим, – 46 лет, отметили
в ведомстве.
Они задержаны по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств, а также психотропных веществ в крупном размере.
В ходе обыска у лиц, задержанных за наркопреступление, правоохранители изъяли различные виды наркотических средств (героин, марихуану, трамадол, психотропные вещества) и электрические весы в качестве вещественных доказательств.
В случае подтверждения вины задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.