Борьба за независимость Грузии не окончена – глава парламента
© photo: Sputnik / StringerШалва Папуашвили
© photo: Sputnik / Stringer
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В этот день грузинский народ проголосовал не за смену "хозяина или лучшее рабство", а за независимость от всех и самобытность, заявил Папуашвили
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузия уже 34 года идет по пути укреплении независимости, преодолевая самые сложные препятствия, однако эта борьба не окончена и никогда не закончится, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В этот день в 1991 году в Грузии состоялся всенародный референдум, на котором жители тогда еще советской Грузии единогласно высказались за восстановление независимости. В референдуме приняли участие 90,79% избирателей, из которых за государственную независимость проголосовали 99,08%. Результаты референдума легли в основу принятия 9 апреля 1991 года Акта о восстановлении государственной независимости Грузии.
"Независимость – это результат ежедневных усилий. Грузия идет по этому пути уже 34 года и пытается укрепить его, преодолевая самые сложные препятствия. Эта борьба не окончена и никогда не закончится", – написал Папуашвили на своей странице с соцсети.
Заботиться о своем государстве, защищать его и укреплять – привилегия всех поколений Грузии, подчеркнул глава законодательного органа.
"Именно поэтому, прежде всего, мы должны четко осознавать, какой выбор мы делаем, чьими наследниками мы являемся и где мы стоим", – отметил он.
По словам Папуашвили, в этот день грузинский народ проголосовал не за смену "хозяина или лучшее рабство", а за независимость от всех и самобытность.
"Грузинский народ сполна заплатил высокую цену за проявление своей воли, прошел через все сложные процессы, которые потребовались для обретения государственности", – подчеркнул глава парламента.
Именно поэтому, по словам Папуашвили, сегодня никто не имеет права подвергать сомнению или рисковать общим достижением.
"Никто не имеет права променять нашу независимость на новое рабство, на новую вассальную зависимость, на влияние чужой страны и ее интересы, каким бы ослепляющим ни казалось подчинение какому-либо иноплеменнику", – подчеркнул Папуашвили.
Как отметил глава парламента, источником власти является народ, а народ сказал и выявил свою волю как 31 марта 1991 года, так и 26 октября 2024 года, когда, по словам Папуашвили, оппоненты придали этим выборам содержание референдума.
"На парламентских выборах 26 октября грузинский народ повторил и подтвердил результат референдума 31 марта – государственная независимость Грузии должна быть сохранена!" – подчеркнул Папуашвили.
Грузины, по словам Папуашвили, прожили в "советской империи 70 лет, и это наложило свой отпечаток на менталитет".
"Результатом этого является и то, что люди, размахивающие чужими флагами, все еще ищут покровителя, нового хозяина, нового гегемона, отца и зонтик, который приютит, присмотрит, застрахует от рисков, накормит и согреет", – написал он.
За этим стремлением к рабству, по словам Папуашвили, кроются незрелость и инфантилизм.
"Мы все, грузинский народ и его власти, будем вместе решать, как определить нашу собственную судьбу, кого сделать врагом, а кого другом и "за какой звездой следовать". Этот наш день, день всех граждан, которые выбирают независимость и суверенитет своего государства, которые твердо заявили, что мы хотим править, а не быть управляемыми!" – отметил Папуашвили.
Первая независимая Демократическая Республика Грузия просуществовала лишь несколько лет. После распада Закавказской Федерации, 26 мая 1918 года, демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Как независимое государство Демократическая Республика Грузия просуществовала до весны 1921 года.
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