https://sputnik-georgia.ru/20250331/borba-za-nezavisimost-gruzii-ne-okonchena--glava-parlamenta-292733114.html

Борьба за независимость Грузии не окончена – глава парламента

Борьба за независимость Грузии не окончена – глава парламента

Sputnik Грузия

В этот день грузинский народ проголосовал не за смену "хозяина или лучшее рабство", а за независимость от всех и самобытность, заявил Папуашвили 31.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-31T15:05+0400

2025-03-31T15:05+0400

2025-03-31T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузия уже 34 года идет по пути укреплении независимости, преодолевая самые сложные препятствия, однако эта борьба не окончена и никогда не закончится, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В этот день в 1991 году в Грузии состоялся всенародный референдум, на котором жители тогда еще советской Грузии единогласно высказались за восстановление независимости. В референдуме приняли участие 90,79% избирателей, из которых за государственную независимость проголосовали 99,08%. Результаты референдума легли в основу принятия 9 апреля 1991 года Акта о восстановлении государственной независимости Грузии. Заботиться о своем государстве, защищать его и укреплять – привилегия всех поколений Грузии, подчеркнул глава законодательного органа. "Именно поэтому, прежде всего, мы должны четко осознавать, какой выбор мы делаем, чьими наследниками мы являемся и где мы стоим", – отметил он. По словам Папуашвили, в этот день грузинский народ проголосовал не за смену "хозяина или лучшее рабство", а за независимость от всех и самобытность. "Грузинский народ сполна заплатил высокую цену за проявление своей воли, прошел через все сложные процессы, которые потребовались для обретения государственности", – подчеркнул глава парламента. Именно поэтому, по словам Папуашвили, сегодня никто не имеет права подвергать сомнению или рисковать общим достижением. Как отметил глава парламента, источником власти является народ, а народ сказал и выявил свою волю как 31 марта 1991 года, так и 26 октября 2024 года, когда, по словам Папуашвили, оппоненты придали этим выборам содержание референдума. "На парламентских выборах 26 октября грузинский народ повторил и подтвердил результат референдума 31 марта – государственная независимость Грузии должна быть сохранена!" – подчеркнул Папуашвили. Грузины, по словам Папуашвили, прожили в "советской империи 70 лет, и это наложило свой отпечаток на менталитет". За этим стремлением к рабству, по словам Папуашвили, кроются незрелость и инфантилизм. "Мы все, грузинский народ и его власти, будем вместе решать, как определить нашу собственную судьбу, кого сделать врагом, а кого другом и "за какой звездой следовать". Этот наш день, день всех граждан, которые выбирают независимость и суверенитет своего государства, которые твердо заявили, что мы хотим править, а не быть управляемыми!" – отметил Папуашвили. Национально-освободительное движение во главе с будущим президентом Грузии Зиадом Гамсахурдия и Мерабом Костава особенно набрало силу с конца 80-х годов 20 века. В период с 1988 по 1989 годы в Тбилиси прошло множество акций протеста, одна из которых обернулась "кровавым воскресеньем". Девятого апреля 1989 года в результате разгона многотысячного мирного митинга на проспекте Руставели в центре Тбилиси военнослужащими советской армии погиб 21 человек, десятки пострадали. Этот день стал переломным для Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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