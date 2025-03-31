https://sputnik-georgia.ru/20250331/departament-effektivnosti-raboty-pravitelstva-sozdadut-v-gruzii-292742220.html

Департамент эффективности работы правительства создадут в Грузии

Департамент эффективности работы правительства создадут в Грузии

Sputnik Грузия

Если ранее осуществлялся аудит за прошедшие годы, то теперь будет возможно, чтобы Государственная служба аудита давала оценки по текущим проектам, заявил глава... 31.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-31T23:41+0400

2025-03-31T23:41+0400

2025-03-31T23:41+0400

грузия

новости

экономика

ираклий кобахидзе

правительство грузии

служба государственного аудита грузии

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Департамент эффективности деятельности правительства, который обеспечит контроль за реализацией решений всех уровней исполнительной власти, появится в Грузии, сообщил глава администрации правительства Леван Жоржолиани. Решение инициировать в парламенте законопроект о расширении полномочий администрации правительства на заседании Кабмина принял премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 31 марта. По его словам, если ранее осуществлялся аудит за прошедшие годы, то теперь будет возможно, чтобы Государственная служба аудита давала оценки по текущим проектам. "Одним из основных принципов нашего правления является прозрачность и подотчетность, и создание нового механизма служит укреплению этих двух основных принципов", – сказал Жоржолиани. Как отметил Жоржолиани, эта инициатива будет очень полезной для эффективного расходования бюджетных средств, а также будет способствовать принятию более эффективных шагов в любой сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, правительство грузии, служба государственного аудита грузии