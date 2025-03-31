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Департамент эффективности работы правительства создадут в Грузии
Департамент эффективности работы правительства создадут в Грузии
Sputnik Грузия
Если ранее осуществлялся аудит за прошедшие годы, то теперь будет возможно, чтобы Государственная служба аудита давала оценки по текущим проектам, заявил глава... 31.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-31T23:41+0400
2025-03-31T23:41+0400
2025-03-31T23:41+0400
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Департамент эффективности деятельности правительства, который обеспечит контроль за реализацией решений всех уровней исполнительной власти, появится в Грузии, сообщил глава администрации правительства Леван Жоржолиани. Решение инициировать в парламенте законопроект о расширении полномочий администрации правительства на заседании Кабмина принял премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 31 марта. По его словам, если ранее осуществлялся аудит за прошедшие годы, то теперь будет возможно, чтобы Государственная служба аудита давала оценки по текущим проектам. "Одним из основных принципов нашего правления является прозрачность и подотчетность, и создание нового механизма служит укреплению этих двух основных принципов", – сказал Жоржолиани. Как отметил Жоржолиани, эта инициатива будет очень полезной для эффективного расходования бюджетных средств, а также будет способствовать принятию более эффективных шагов в любой сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, правительство грузии, служба государственного аудита грузии
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, правительство грузии, служба государственного аудита грузии
Департамент эффективности работы правительства создадут в Грузии
Если ранее осуществлялся аудит за прошедшие годы, то теперь будет возможно, чтобы Государственная служба аудита давала оценки по текущим проектам, заявил глава администрации правительства
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Департамент эффективности деятельности правительства, который обеспечит контроль за реализацией решений всех уровней исполнительной власти, появится в Грузии, сообщил глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
Решение инициировать в парламенте законопроект о расширении полномочий администрации правительства на заседании Кабмина принял премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 31 марта.
"В правительственной администрации будет создан департамент, Служба внутреннего аудита станет Департаментом эффективности правительства. Мы также побеседовали с Государственной службой аудита, где будет внедрен аудит в режиме реального времени", – заявил Жоржолиани.
По его словам, если ранее осуществлялся аудит за прошедшие годы, то теперь будет возможно, чтобы Государственная служба аудита давала оценки по текущим проектам.
"Одним из основных принципов нашего правления является прозрачность и подотчетность, и создание нового механизма служит укреплению этих двух основных принципов", – сказал Жоржолиани.
Как отметил Жоржолиани, эта инициатива будет очень полезной для эффективного расходования бюджетных средств, а также будет способствовать принятию более эффективных шагов в любой сфере.