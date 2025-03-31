https://sputnik-georgia.ru/20250331/ekonomika-vazhnaya-sostavlyayuschaya-nezavisimosti-gruzii--premer-292743306.html

Экономика важная составляющая независимости Грузии – премьер

Экономика важная составляющая независимости Грузии – премьер

Sputnik Грузия

По словам премьера, сохранение высоких темпов роста экономики главный приоритет правительства Грузии 31.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-31T22:39+0400

2025-03-31T22:39+0400

2025-03-31T22:39+0400

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ираклий кобахидзе

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статистика

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Укрепление экономики Грузии имеет особое значение для укрепления независимости страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Это заявление Кобахидзе сделал на заседании правительства по случаю всенародного референдума, который состоялся в Грузии 31 марта 1991 года, и на котором жители тогда еще советской Грузии единогласно высказались за восстановление независимости. В референдуме приняли участие 90,79% избирателей, из которых за государственную независимость проголосовали 99,08%. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в феврале 2025 года составил 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-феврале 2025 года составил 9,4%. По словам Кобахидзе, сохранение высоких темпов роста экономики главный приоритет правительства Грузии. Также, премьер напомнил о прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому, в 2025 году экономика Грузии вырастит на 6%. Также в среднесрочный период (в 2024-2029 годы) будет зафиксирован самый высокий экономический рост и в среднем составит 5,6% (самый высокий рост среди стран Европы). "По прогнозу МВФ, в 2025–2029 годах в Грузии будет зафиксирован самый высокий экономический рост в регионе и в масштабе всего континента – Европы. Мы должны сделать все возможное, чтобы не только выполнить этот прогноз, но и способствовать дальнейшему росту экономики нашей страны", - заявил Кобахидзе.Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, мвф, статистика