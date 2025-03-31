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"ЕС не ждет в свои ряды Грузию" – политолог
"ЕС не ждет в свои ряды Грузию" – политолог
Sputnik Грузия
Пока Европейский союз пребывает в состоянии турбулентности, у Грузии есть возможность выстраивать свою внешнюю политику, основанную на национальных интересах... 31.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-31T19:05+0400
2025-03-31T19:05+0400
2025-03-31T19:09+0400
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Так считает политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо."С учетом того, что Европа перестраивается, находится в состоянии турбулентности, Грузия получает возможность выстраивать свою внешнюю политику с точки зрения национальных интересов, менее оглядываясь на Европейский союз. Сегодня уже понятно, что ЕС не ждет в свои ряды Грузию", – заявил Мезюхо.Власти Грузии настойчиво подчеркивают то, что ведут политику, основанную исключительно на национальных интересах, в то же время оппозиция обвиняет правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в пророссийском курсе. Но влияние оппозиции на политические процессы в Грузии ослабело на глазах, особенно на фоне прихода в США к власти Дональда Трампа и его решения приостановить финансирование другим государствам.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео
"ЕС не ждет в свои ряды Грузию" – политолог
19:05 31.03.2025 (обновлено: 19:09 31.03.2025)
Пока Европейский союз пребывает в состоянии турбулентности, у Грузии есть возможность выстраивать свою внешнюю политику, основанную на национальных интересах, не оглядываясь на Запад
Так считает политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.
"С учетом того, что Европа перестраивается, находится в состоянии турбулентности, Грузия получает возможность выстраивать свою внешнюю политику с точки зрения национальных интересов, менее оглядываясь на Европейский союз. Сегодня уже понятно, что ЕС не ждет в свои ряды Грузию", – заявил Мезюхо.
Власти Грузии настойчиво подчеркивают то, что ведут политику, основанную исключительно на национальных интересах, в то же время оппозиция обвиняет правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в пророссийском курсе.
Но влияние оппозиции на политические процессы в Грузии ослабело на глазах, особенно на фоне прихода в США к власти Дональда Трампа и его решения приостановить финансирование другим государствам.