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"ЕС не ждет в свои ряды Грузию" – политолог

"ЕС не ждет в свои ряды Грузию" – политолог

Sputnik Грузия

Пока Европейский союз пребывает в состоянии турбулентности, у Грузии есть возможность выстраивать свою внешнюю политику, основанную на национальных интересах... 31.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-31T19:05+0400

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Так считает политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо."С учетом того, что Европа перестраивается, находится в состоянии турбулентности, Грузия получает возможность выстраивать свою внешнюю политику с точки зрения национальных интересов, менее оглядываясь на Европейский союз. Сегодня уже понятно, что ЕС не ждет в свои ряды Грузию", – заявил Мезюхо.Власти Грузии настойчиво подчеркивают то, что ведут политику, основанную исключительно на национальных интересах, в то же время оппозиция обвиняет правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в пророссийском курсе. Но влияние оппозиции на политические процессы в Грузии ослабело на глазах, особенно на фоне прихода в США к власти Дональда Трампа и его решения приостановить финансирование другим государствам.

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