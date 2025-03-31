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Грузия независима, как никогда – премьер
Грузия независима, как никогда – премьер
Sputnik Грузия
Сегодня особенно следует почтить память людей, которые за эти годы ради идеи независимости пожертвовали самым дорогим – жизнью, напомнил Кобахидзе 31.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-31T12:00+0400
2025-03-31T12:00+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузии удалось не только сохранить независимость, но и еще больше укрепить ее, и сегодня смело можно сказать, что страна суверенна, как никогда, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Это заявление Кобахидзе сделал на заседании правительства по случаю всенародного референдума, который состоялся в Грузии 31 марта 1991 года, и на котором жители тогда еще советской Грузии единогласно высказались за восстановление независимости. В референдуме приняли участие 90,79% избирателей, из которых за государственную независимость проголосовали 99,08%. По словам главы грузинского правительства, сегодня особенно следует вспомнить и почтить память тех людей, которые за эти годы ради идеи независимости пожертвовали самым дорогим – жизнью. "Мы должны особенно почтить память наших солдат, которые были принесены в жертву в войнах за независимость Грузии. Я хотел бы поздравить каждого гражданина и пожелать всем дальнейшего укрепления независимости Грузии и объединения нашей страны", – отметил премьер. Национально-освободительное движение во главе с будущим президентом Грузии Зиадом Гамсахурдиа и Мерабом Костава особенно набрало силу с конца 80-х годов 20 века. В период с 1988 по 1989 годы в Тбилиси прошло множество акций протеста, одна из которых обернулась "кровавым воскресеньем". Девятого апреля 1989 года в результате разгона многотысячного мирного митинга на проспекте Руставели в центре Тбилиси военнослужащими советской армии погиб 21 человек, десятки пострадали. Этот день стал переломным для Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, ираклий кобахидзе, ноэ жордания, мераб костава
Грузия независима, как никогда – премьер
12:00 31.03.2025 (обновлено: 13:56 31.03.2025)
Сегодня особенно следует почтить память людей, которые за эти годы ради идеи независимости пожертвовали самым дорогим – жизнью, напомнил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузии удалось не только сохранить независимость, но и еще больше укрепить ее, и сегодня смело можно сказать, что страна суверенна, как никогда, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Это заявление Кобахидзе сделал на заседании правительства по случаю всенародного референдума, который состоялся в Грузии 31 марта 1991 года, и на котором жители тогда еще советской Грузии единогласно высказались за восстановление независимости. В референдуме приняли участие 90,79% избирателей, из которых за государственную независимость проголосовали 99,08%.
"Грузии до сегодняшнего для удалось не только сохранить независимость, но и еще больше укрепить ее. И независимость – это то, о чем мы должны особенно заботиться в будущем. Независимость нужно постоянно беречь, и сегодня можно с уверенностью сказать, что Грузия независима и суверенна, как никогда", – сказал Кобахидзе.
По словам главы грузинского правительства, сегодня особенно следует вспомнить и почтить память тех людей, которые за эти годы ради идеи независимости пожертвовали самым дорогим – жизнью.
"Мы должны особенно почтить память наших солдат, которые были принесены в жертву в войнах за независимость Грузии. Я хотел бы поздравить каждого гражданина и пожелать всем дальнейшего укрепления независимости Грузии и объединения нашей страны", – отметил премьер.
Первая независимая Демократическая Республика Грузия просуществовала лишь несколько лет. После распада Закавказской Федерации, 26 мая 1918 года, демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Как независимое государство Демократическая Республика Грузия просуществовала до весны 1921 года.
Национально-освободительное движение во главе с будущим президентом Грузии Зиадом Гамсахурдиа и Мерабом Костава особенно набрало силу с конца 80-х годов 20 века. В период с 1988 по 1989 годы в Тбилиси прошло множество акций протеста, одна из которых обернулась "кровавым воскресеньем".
Девятого апреля 1989 года в результате разгона многотысячного мирного митинга на проспекте Руставели в центре Тбилиси военнослужащими советской армии погиб 21 человек, десятки пострадали. Этот день стал переломным для Грузии.