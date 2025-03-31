https://sputnik-georgia.ru/20250331/inostranets-zaderzhan-za-povrezhdenie-mashiny-politsii-na-proteste-v-tbilisi-292729593.html

Иностранец задержан за повреждение машины полиции на протесте в Тбилиси

Иностранец задержан за повреждение машины полиции на протесте в Тбилиси

Sputnik Грузия

Преступление наказывается лишением свободы на срок до трех лет 31.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-31T11:30+0400

2025-03-31T11:30+0400

2025-03-31T12:16+0400

акции протеста

новости

происшествия

грузия

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/17/267775205_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_400034ae77fdfda39eda230ca625f572.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. МВД Грузии задержало 30-летнего гражданина РФ по обвинению в повреждении полицейской машины во время акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщили в пресс-службе ведомства. Следствие ведется по статье "Повреждение или уничтожение вещи". Преступление наказывается лишением свободы на срок до трех лет. Следствие установило, что обвиняемый, лицо которого было закрыто маской, 28 марта текущего года во время акции на проспекте Руставели умышленно повредил транспортное средство, числящееся на балансе МВД, и скрылся с места преступления. В результате проведенных на месте оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность обвиняемого и задержали его в Тбилиси. Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате, протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем, оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

акции протеста, новости, происшествия, грузия, тбилиси