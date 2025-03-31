https://sputnik-georgia.ru/20250331/pochti-tysyacha-semey-vynuzhdennykh-pereselentsev-poluchili-kvartiry-v-gruzii-292739390.html
Почти тысяча семей вынужденных переселенцев получили квартиры в Грузии
Почти тысяча семей вынужденных переселенцев получили квартиры в Грузии
Sputnik Грузия
Обеспечение перемещенных семей адекватным жильем и создание достойных условий жизни является приоритетом для правительства Грузии 31.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-31T20:20+0400
2025-03-31T20:20+0400
2025-03-31T20:20+0400
вынужденные переселенцы
жилье для вынужденных переселенцев
министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий грузии лиц
министерство по делам вынужденных переселенцев в грузии
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Более 700 семей вынужденных переселенцев получили от государства квартиры и земельные участки в Тбилиси и регионах страны, сообщили в Национальном агентстве госимущества Минэкономики Грузии. Квартиры и земельные участки от властей получила 721 семья в следующих муниципалитетах: Обеспечение перемещенных семей адекватным жильем и создание достойных условий жизни является приоритетом для правительства Грузии. В последние годы семьи активно обеспечивают как жилыми квартирами, так и подсобными помещениями, а также сельскохозяйственными угодьями, и этот процесс будет активно продолжаться и в дальнейшем, отмечают власти.С начала 90-х годов прошлого века в Грузии стоит проблема с жильем для вынужденных переселенцев. Для удовлетворения потребностей в жилье в стране действует несколько программ. Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает им в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья. В 2023 году по решению правительства стартовала беспрецедентно масштабная программа расселения. Жилые комплексы строятся одновременно в пяти городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Рустави и Боржоми. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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вынужденные переселенцы, жилье для вынужденных переселенцев, министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий грузии лиц, министерство по делам вынужденных переселенцев в грузии, грузия, новости, общество, рустави, кутаиси, тбилиси
вынужденные переселенцы, жилье для вынужденных переселенцев, министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий грузии лиц, министерство по делам вынужденных переселенцев в грузии, грузия, новости, общество, рустави, кутаиси, тбилиси
Почти тысяча семей вынужденных переселенцев получили квартиры в Грузии
Обеспечение перемещенных семей адекватным жильем и создание достойных условий жизни является приоритетом для правительства Грузии
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Более 700 семей вынужденных переселенцев получили от государства квартиры и земельные участки в Тбилиси и регионах страны, сообщили в Национальном агентстве госимущества Минэкономики Грузии.
Квартиры и земельные участки от властей получила 721 семья в следующих муниципалитетах:
Рустави, Гардабани, Тетрицкаро (Квемо-Картли)
Гори, Каспи, Карели (Шида Картли)
Боржоми (Самцхе-Джавахети)
Цхалтубо, Хони, Зестафони (Имерети)
Сенаки и Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети).
Обеспечение перемещенных семей адекватным жильем и создание достойных условий жизни является приоритетом для правительства Грузии.
В последние годы семьи активно обеспечивают как жилыми квартирами, так и подсобными помещениями, а также сельскохозяйственными угодьями, и этот процесс будет активно продолжаться и в дальнейшем, отмечают власти.
С начала 90-х годов прошлого века в Грузии стоит проблема с жильем для вынужденных переселенцев. Для удовлетворения потребностей в жилье в стране действует несколько программ.
Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает им в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.
На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 295,9 тысячи вынужденных переселенцев, это 94,5 тысячи семей.
В 2023 году по решению правительства стартовала беспрецедентно масштабная программа расселения. Жилые комплексы строятся одновременно в пяти городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Рустави и Боржоми.