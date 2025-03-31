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Появление новых авиакомпаний в Грузии поможет развитию туризма – премьер
Появление новых авиакомпаний в Грузии поможет развитию туризма – премьер
Sputnik Грузия
British Airways и лоукостер EasyJet начали оперировать на грузинском авиарынке 31.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-31T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Британские авиакомпании British Airways и EasyJet начали оперировать из Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели, что будет способствовать повышению мобильности и дальнейшему развитию туризма в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Лоукостер EasyJet свяжет грузинскую столицу с Женевой, Лондоном и Миланом. Авиакомпания будет летать по этим направлениям два раза в неделю. Первый рейс в Женеву состоится 31 марта. Развитие туризма, как важного составляющего экономики Грузии, является одним из приоритетов правительства. Доходы страны от туризма на историческом максимуме – в 2024 году выросли на 7,3% по сравнению с 2023 годом и составили более 4,4 миллиарда долларов. Между тем, прямые рейсы Лондон-Тбилиси-Лондон уже стартовали с 30 марта и будут выполняться авиакомпанией British Airways четыре раза в неделю. "Это, конечно, также облегчит транзитные рейсы, в том числе в США", – отметил премьер. EasyJet Airline Company Limited, более известная как easyJet.com, – британская лоу-кост авиакомпания, основанная в 1995 году. Базируется в аэропорту Лутон, который находится на окраине одноименного города, в 45 км к северу от центра столицы. British Airways выполняет рейсы по 190 направлениям в 65 стран мира. Основная база авиакомпании расположена в лондонском аэропорту Хитроу, одном из самых загруженных аэропортов Европы. На данный момент в Грузии оперируют более 60 авиакомпаний, которые выполняют более 100 регулярных рейсов в более чем 30 стран мира. Международные аэропорты Грузии поставили рекорд в 2024 году, обслужив более 7,4 миллиона пассажиров, что на 24% больше, чем в 2023 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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ираклий кобахидзе, лондон, тбилиси, женева, грузия, новости, туризм
ираклий кобахидзе, лондон, тбилиси, женева, грузия, новости, туризм

Появление новых авиакомпаний в Грузии поможет развитию туризма – премьер

13:03 31.03.2025
© Georgian National Tourism AdministrationБританская авиакомпания British Airways в Тбилиси
Британская авиакомпания British Airways в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 31.03.2025
© Georgian National Tourism Administration
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British Airways и лоукостер EasyJet начали оперировать на грузинском авиарынке
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Британские авиакомпании British Airways и EasyJet начали оперировать из Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели, что будет способствовать повышению мобильности и дальнейшему развитию туризма в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Лоукостер EasyJet свяжет грузинскую столицу с Женевой, Лондоном и Миланом. Авиакомпания будет летать по этим направлениям два раза в неделю. Первый рейс в Женеву состоится 31 марта.

"Одной из важных отраслей экономики является туризм и авиация. У нас есть важное новшество в этом направлении. Британские авиакомпании British Airways и EasyJet заходят в Грузию. Рейсы уже начинаются... Безусловно, все это будет способствовать дальнейшему повышению мобильности и дальнейшему развитию туризма в нашей стране", – сказал Кобахидзе на заседании правительства.

Развитие туризма, как важного составляющего экономики Грузии, является одним из приоритетов правительства. Доходы страны от туризма на историческом максимуме – в 2024 году выросли на 7,3% по сравнению с 2023 годом и составили более 4,4 миллиарда долларов.
© Georgian National Tourism AdministrationБританская авиакомпания British Airways в Тбилиси
Британская авиакомпания British Airways в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 31.03.2025
Британская авиакомпания British Airways в Тбилиси
© Georgian National Tourism Administration
Между тем, прямые рейсы Лондон-Тбилиси-Лондон уже стартовали с 30 марта и будут выполняться авиакомпанией British Airways четыре раза в неделю.
"Это, конечно, также облегчит транзитные рейсы, в том числе в США", – отметил премьер.
EasyJet Airline Company Limited, более известная как easyJet.com, – британская лоу-кост авиакомпания, основанная в 1995 году. Базируется в аэропорту Лутон, который находится на окраине одноименного города, в 45 км к северу от центра столицы.
© Georgian National Tourism AdministrationБританская авиакомпания British Airways в Тбилиси
Британская авиакомпания British Airways в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 31.03.2025
Британская авиакомпания British Airways в Тбилиси
© Georgian National Tourism Administration
British Airways выполняет рейсы по 190 направлениям в 65 стран мира. Основная база авиакомпании расположена в лондонском аэропорту Хитроу, одном из самых загруженных аэропортов Европы.
На данный момент в Грузии оперируют более 60 авиакомпаний, которые выполняют более 100 регулярных рейсов в более чем 30 стран мира.
Международные аэропорты Грузии поставили рекорд в 2024 году, обслужив более 7,4 миллиона пассажиров, что на 24% больше, чем в 2023 году.
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