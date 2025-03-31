https://sputnik-georgia.ru/20250331/sp-nadzor-za-bankovskim-sektorom-gruzii-yavlyaetsya-peredovymi-v-regione-292728674.html
S&P: надзор за банковским сектором Грузии является передовыми в регионе
S&P: надзор за банковским сектором Грузии является передовыми в регионе
Sputnik Грузия
Рейтинговое агентство ожидает, что Грузия, как новатор в регионе, продолжит приводить свою систему регулирования банков в соответствие с Европейской директивой 31.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-31T09:01+0400
2025-03-31T09:01+0400
2025-03-31T09:03+0400
экономика
грузия
новости
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24499/42/244994215_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_0f52b439923ec78e621bbfe36d026d96.jpg
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Регулирование и надзор за банковским сектором Грузии являются передовыми в регионе по оценке международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, сообщил Национальный банк Грузии. S&P Global Ratings опубликовало обзор оценки рисков банковского сектора, в котором оцениваются текущие тенденции, сильные и слабые стороны, основные проблемы и макроэкономические риски банковского сектора в странах Центральной Азии и Кавказского региона. По оценке S&P Global Ratings, исходя из доли кредитов в портфеле IFRS Stage 3, качество активов грузинских банков является лучшим в регионе, а стоимость кредитного риска – минимальной. Кроме того, что чистая процентная маржа грузинских банков самая низкая в регионе. Рейтинговое агентство ожидает, что Грузия, как новатор в регионе, продолжит приводить свою систему регулирования банков в соответствие с Европейской директивой, которая по сути основана на директиве, действующей в Европейском союзе (BRRD).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24499/42/244994215_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_ddfbfffc5b3e366ecc8dbfc18b43f455.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии
S&P: надзор за банковским сектором Грузии является передовыми в регионе
09:01 31.03.2025 (обновлено: 09:03 31.03.2025)
Рейтинговое агентство ожидает, что Грузия, как новатор в регионе, продолжит приводить свою систему регулирования банков в соответствие с Европейской директивой
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Регулирование и надзор за банковским сектором Грузии являются передовыми в регионе по оценке международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, сообщил Национальный банк Грузии.
S&P Global Ratings опубликовало обзор оценки рисков банковского сектора, в котором оцениваются текущие тенденции, сильные и слабые стороны, основные проблемы и макроэкономические риски банковского сектора в странах Центральной Азии и Кавказского региона.
"По общей оценке рисков экономики и банковского сектора Грузия вошла в 7-ю группу стран, что, наряду с Казахстаном, является лучшим показателем в регионе", – говорится в сообщении.
По оценке S&P Global Ratings, исходя из доли кредитов в портфеле IFRS Stage 3, качество активов грузинских банков является лучшим в регионе, а стоимость кредитного риска – минимальной.
Кроме того, что чистая процентная маржа грузинских банков самая низкая в регионе.
Рейтинговое агентство ожидает, что Грузия, как новатор в регионе, продолжит приводить свою систему регулирования банков в соответствие с Европейской директивой, которая по сути основана на директиве, действующей в Европейском союзе (BRRD).