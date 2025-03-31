https://sputnik-georgia.ru/20250331/sp-nadzor-za-bankovskim-sektorom-gruzii-yavlyaetsya-peredovymi-v-regione-292728674.html

S&P: надзор за банковским сектором Грузии является передовыми в регионе

S&P: надзор за банковским сектором Грузии является передовыми в регионе

Sputnik Грузия

Рейтинговое агентство ожидает, что Грузия, как новатор в регионе, продолжит приводить свою систему регулирования банков в соответствие с Европейской директивой 31.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-31T09:01+0400

2025-03-31T09:01+0400

2025-03-31T09:03+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Регулирование и надзор за банковским сектором Грузии являются передовыми в регионе по оценке международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, сообщил Национальный банк Грузии. S&P Global Ratings опубликовало обзор оценки рисков банковского сектора, в котором оцениваются текущие тенденции, сильные и слабые стороны, основные проблемы и макроэкономические риски банковского сектора в странах Центральной Азии и Кавказского региона. По оценке S&P Global Ratings, исходя из доли кредитов в портфеле IFRS Stage 3, качество активов грузинских банков является лучшим в регионе, а стоимость кредитного риска – минимальной. Кроме того, что чистая процентная маржа грузинских банков самая низкая в регионе. Рейтинговое агентство ожидает, что Грузия, как новатор в регионе, продолжит приводить свою систему регулирования банков в соответствие с Европейской директивой, которая по сути основана на директиве, действующей в Европейском союзе (BRRD).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии