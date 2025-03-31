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Стартапы в Грузии будут пользоваться налоговыми льготами – инициатива правительства
Стартапы в Грузии будут пользоваться налоговыми льготами – инициатива правительства
Sputnik Грузия
Это важное новшество, с учетом того, что инновации являются одним из важных направлений экономики, заявил премьер 31.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-31T19:12+0400
2025-03-31T19:12+0400
2025-03-31T19:12+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузинские стартапы, создающие инновационную продукцию, будут пользоваться налоговыми льготами в течение 10 лет, первые три года из которых они не будут облагаться налогом на прибыль, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды. По его словам, это важное новшество, с учетом того, что инновации являются одним из важных направлений экономики. "Эта инициатива будет способствовать созданию новых инновационных стартапов, а также привлечению международных стартапов в нашу страну, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и превращению нашей страны в инновационный центр, что является одним из наших важных приоритетов", – заявил премьер. По всей Грузии создано девять технопарков, которые оказывают помощь гражданам с инновационными идеями в реализации различных проектов по принципу "одного окна". Кроме того, в Кутаиси в бывшем здании парламента планируется запустить технологический центр, который объединит технопарк, технологический музей, различные технологические лаборатории, международную IT-школу, международный акселератор и центр обработки данных искусственного интеллекта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, экономика, грузия, ираклий кобахидзе, стартапы, стартап-грузия
новости, экономика, грузия, ираклий кобахидзе, стартапы, стартап-грузия
Стартапы в Грузии будут пользоваться налоговыми льготами – инициатива правительства
Это важное новшество, с учетом того, что инновации являются одним из важных направлений экономики, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузинские стартапы, создающие инновационную продукцию, будут пользоваться налоговыми льготами в течение 10 лет, первые три года из которых они не будут облагаться налогом на прибыль, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.
"Грузинские стартапы, создающие высокотехнологичную и инновационную продукцию, в течение 10 лет будут пользоваться беспрецедентными налоговыми льготами. В течение первых трех лет они будут облагаться налогом на прибыль по ставке 0%, то есть к стартапам будет применяться нулевой подоходный налог", – заявил Кобахидзе.
По его словам, это важное новшество, с учетом того, что инновации являются одним из важных направлений экономики.
"Эта инициатива будет способствовать созданию новых инновационных стартапов, а также привлечению международных стартапов в нашу страну, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и превращению нашей страны в инновационный центр, что является одним из наших важных приоритетов", – заявил премьер.
Как отметил Кобахидзе, инициатива также предусматривает введение существенных механизмов налоговой поддержки для малых и средних предприятий, занимающихся созданием инновационных продуктов или услуг. В целом эта инициатива внесет значительный вклад в развитие инновационного сектора, отметил премьер.
По всей Грузии создано девять технопарков, которые оказывают помощь гражданам с инновационными идеями в реализации различных проектов по принципу "одного окна".
Кроме того, в Кутаиси в бывшем здании парламента планируется запустить технологический центр, который объединит технопарк, технологический музей, различные технологические лаборатории, международную IT-школу, международный акселератор и центр обработки данных искусственного интеллекта.