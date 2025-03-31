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Стартапы в Грузии будут пользоваться налоговыми льготами – инициатива правительства

Стартапы в Грузии будут пользоваться налоговыми льготами – инициатива правительства

Sputnik Грузия

Это важное новшество, с учетом того, что инновации являются одним из важных направлений экономики, заявил премьер 31.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-31T19:12+0400

2025-03-31T19:12+0400

2025-03-31T19:12+0400

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экономика

грузия

ираклий кобахидзе

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стартап-грузия

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузинские стартапы, создающие инновационную продукцию, будут пользоваться налоговыми льготами в течение 10 лет, первые три года из которых они не будут облагаться налогом на прибыль, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды. По его словам, это важное новшество, с учетом того, что инновации являются одним из важных направлений экономики. "Эта инициатива будет способствовать созданию новых инновационных стартапов, а также привлечению международных стартапов в нашу страну, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и превращению нашей страны в инновационный центр, что является одним из наших важных приоритетов", – заявил премьер. По всей Грузии создано девять технопарков, которые оказывают помощь гражданам с инновационными идеями в реализации различных проектов по принципу "одного окна". Кроме того, в Кутаиси в бывшем здании парламента планируется запустить технологический центр, который объединит технопарк, технологический музей, различные технологические лаборатории, международную IT-школу, международный акселератор и центр обработки данных искусственного интеллекта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, экономика, грузия, ираклий кобахидзе, стартапы, стартап-грузия