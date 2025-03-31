https://sputnik-georgia.ru/20250331/tsepnaya-reaktsiya---yuzhnaya-koreya-posleduet-za-ssha-v-voprose-otmeny-sanktsiy-protiv-rf-292732654.html

Цепная реакция – Южная Корея последует за США в вопросе отмены санкций против РФ

Цепная реакция – Южная Корея последует за США в вопросе отмены санкций против РФ

Sputnik Грузия

Вашингтон, возможно, начнет цепную реакцию, которая приведет к упразднению антироссийских санкций, первой на очереди может стать Южная Корея 31.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-31T13:06+0400

2025-03-31T13:06+0400

2025-03-31T13:26+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Южная Корея рассматривает возможность снятия санкций с России, если аналогичное решение примут США, сообщил РИА Новости. Ранее посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев отметил, что для восстановления политических и экономических отношений между странами необходимо снять санкции. По данным посла РФ в Сеуле, количество товаров, подлежащих экспортному контролю и лицензированию при вывозе в Россию, на данный момент составляет 1 431 позицию. Зиновьев также заявил, что сейчас между Россией и Республикой Корея нет прямых авиарейсов, и хотя эту ситуацию "хотелось бы исправить", со стороны корейских партнеров не наблюдается "особого желания".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, южная корея, сша, сеул, антироссийские санкции, политика