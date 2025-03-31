https://sputnik-georgia.ru/20250331/tsepnaya-reaktsiya---yuzhnaya-koreya-posleduet-za-ssha-v-voprose-otmeny-sanktsiy-protiv-rf-292732654.html
Цепная реакция – Южная Корея последует за США в вопросе отмены санкций против РФ
Цепная реакция – Южная Корея последует за США в вопросе отмены санкций против РФ
Sputnik Грузия
Вашингтон, возможно, начнет цепную реакцию, которая приведет к упразднению антироссийских санкций, первой на очереди может стать Южная Корея 31.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-31T13:06+0400
2025-03-31T13:06+0400
2025-03-31T13:26+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Южная Корея рассматривает возможность снятия санкций с России, если аналогичное решение примут США, сообщил РИА Новости. Ранее посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев отметил, что для восстановления политических и экономических отношений между странами необходимо снять санкции. По данным посла РФ в Сеуле, количество товаров, подлежащих экспортному контролю и лицензированию при вывозе в Россию, на данный момент составляет 1 431 позицию. Зиновьев также заявил, что сейчас между Россией и Республикой Корея нет прямых авиарейсов, и хотя эту ситуацию "хотелось бы исправить", со стороны корейских партнеров не наблюдается "особого желания".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, южная корея, сша, сеул, антироссийские санкции, политика
в мире, россия, южная корея, сша, сеул, антироссийские санкции, политика
Цепная реакция – Южная Корея последует за США в вопросе отмены санкций против РФ
13:06 31.03.2025 (обновлено: 13:26 31.03.2025)
Вашингтон, возможно, начнет цепную реакцию, которая приведет к упразднению антироссийских санкций, первой на очереди может стать Южная Корея
ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik.
Южная Корея рассматривает возможность снятия санкций с России, если аналогичное решение примут США, сообщил РИА Новости
.
Ранее посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев отметил, что для восстановления политических и экономических отношений между странами необходимо снять санкции.
"В министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи на вопрос о возможности снятия санкций мне заявили, что если США отменят санкции против России, Корея тоже может приступить к их отмене", – говорится в сообщении.
По данным посла РФ в Сеуле, количество товаров, подлежащих экспортному контролю и лицензированию при вывозе в Россию, на данный момент составляет 1 431 позицию.
Зиновьев также заявил, что сейчас между Россией и Республикой Корея нет прямых авиарейсов, и хотя эту ситуацию "хотелось бы исправить", со стороны корейских партнеров не наблюдается "особого желания".