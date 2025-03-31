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В Грузии отмечают день рождения первого президента страны – видео

В Грузии отмечают день рождения первого президента страны – видео

Sputnik Грузия

Звиад Гамсахурдиа родился 31 марта 1939 года в Тбилиси, в семье грузинского писателя Константина Гамсахурдия (1891-1975) и Миранды Палавандишвили 31.03.2025, Sputnik Грузия

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Еще со школы он был знаком с такими деятелями, как Мераб Костава, Гурам Дочанашвили и Гела Чарквиани.Со студенческих лет он принимал участие в борьбе с советской властью и был диссидентом. Автор переводов многих произведений известных писателей на грузинский язык и целого ряда научных работ.Гамсахурдия был избран президентом Грузии 26 мая 1991 года. С поста главы государства его сместили в результате гражданского противостояния в январе 1992 года. 31 декабря 1993 он ушел из жизни при невыясненных обстоятельствах в селе Дзвели Хибула в Сванети. С именем Звиада Гамсахурдия связано восстановление независимости Грузии.На основе всенародного референдума, который состоялся 31 марта 1991 года, подавляющее большинство жителей высказались за объявление независимости Грузии и выход из состава СССР. Обстоятельства гибели Гамсахурдиа до сих пор остаются неясными, расследование по этому делу было возобновлено в 2015 году, а парламент страны продлил срок давности преступления с 25 до 30 лет. В феврале 1994 года тело Гамсахурдия, захороненное в селе Джихашкари, по требованию семьи перевезли в Грозный. Там он был похоронен на главной площади города, а после боевых действий в Чечне, его могилу нашли лишь в 2007 году.В марте 2007 года останки Гамсахурдия вывезли из Чечни и перезахоронили в Грузии, в Мтацминдском Пантеоне писателей и общественных деятелей в Тбилиси.

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