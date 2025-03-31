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Вклады в банках Грузии снизились за месяц

Вклады в банках Грузии снизились за месяц

Sputnik Грузия

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 марта текущего года составил 46,9% 31.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-31T16:06+0400

2025-03-31T16:06+0400

2025-03-31T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 марта 2025 года составил 57,98 миллиарда лари, что на 978,11 миллиона лари, или на 1,66% меньше, чем на начало февраля, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в феврале, по сравнению с предыдущим месяцем, срочные вклады снизились на 429,98 миллиона лари, или 1,57%, а вклады до востребования снизились на 548,13 миллиона лари, или 1,74%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 марта текущего года составил 46,9%, что на 0,27 процентного пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 февраля.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в феврале составила 6,43%, в том числе 9,85% – по депозитам в национальной валюте, 2,52% – по депозитам в иностранной валюте.На конец января в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Обменный курс лари к доллару составляет 2,77 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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