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Учения "Индра Нэви-2025": стратегическое партнерство Индии и России

Учения "Индра Нэви-2025": стратегическое партнерство Индии и России

Sputnik Грузия

Российско-индийские учения "Индра Нэви" ускоряют формирование многополярного мира, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко 01.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-01T20:48+0400

2025-04-01T20:48+0400

2025-04-01T20:59+0400

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ВМФ России уверенно сохраняет присутствие и наращивает военно-политическое влияние в Индийском океане и АТР. Совместные военно-морские учения Индии и России Indra Navy (Indra – сокращение от названий двух стран) проводятся регулярно с 2003 года, укрепляют взаимопонимание и доверие между двумя морскими державами, содействуют росту стабильности в Индо-Тихоокеанской стратегической зоне.В акватории Бенгальского залива 31 марта началась морская часть совместного российско-индийского военно-морского учения "Индра Нэви-2025" с участием ракетных кораблей Тихоокеанского флота России – корветов "Резкий" и "Герой РФ Алдар Цыденжапов". Задействованные российские боевые корабли, а также индийские эсминец "Рана" и корвет "Катар" в течение трех суток отработают совместное маневрирование, тактическое взаимодействие, борьбу с воздушными и надводными целями, включая стрельбы из артиллерийских установок.Для военных моряков двух стран это хорошая возможность обменяться опытом, проверить готовность к совместному решению боевых задач – делом укрепить стратегическое партнерство России и Индии в борьбе с региональными и глобальными военными угрозами.Маневры "Индра Нэви" традиционно направлены на развитие и укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Индией, обеспечение безопасного судоходства и противодействие военным угрозам. В российско-индийских учениях боевые действия по различным сценариям разворачиваются на море и на берегу, с привлечением ударных кораблей, авиации и бронетехники. Участие ракетных кораблей ВМФ России в международных маневрах в Индийском океане отражает растущее влияние Москвы в международных делах.Ранее отряд кораблей Тихоокеанского флота был задействован в многосторонних учениях "Комодо-2025" в Индонезии и в организованных иранской стороной военно-морских маневрах "Морской пояс безопасности – 2025", а также в совместных с кораблями ВМС Пакистана учениях "Аравийский муссон". Военные угрозы присутствуют в разных районах Мирового океана, и неслучайно предыдущее российско-индийское учение "Индра Нэви" (в июле 2024 года) состоялось в Финском заливе Балтийского моря.Идеальные союзникиВ Минобороны Индии "линейку" маневров Indra, Avia Indra, Indra Navy считают важной платформой для обмена передовым опытом, совершенствования совместных оперативных действий, углубления взаимопонимания.Индия и Россия в 2000 году подписали декларацию о стратегическом партнерстве, которое в 2010-м повышено до уровня особо привилегированного стратегического партнерства. Представители военного руководства России и Индии в ноябре 2024 года в Москве, на IV заседании совместной рабочей группы договорились о расширении взаимодействия в области совместных учений. Постоянная рабочая группа оценивает существующие военные обязательства и определяет новые области сотрудничества для решения проблем безопасности.В Нью-Дели в конце 2021 года заключено межправительственное соглашение о программе военно-технического сотрудничества России и Индии до 2030 года. Заметим, это сотрудничество проверено временем – непрерывно развивается с 1960 года. Многие индийские офицеры учились в вузах Минобороны РФ, неплохо говорят по-русски, прекрасно знают российскую боевую технику. Более 70 процентов вооружения индийской армии, ВВС, ВМС – российского производства. Самые массовые изделия – истребители Су-30СМ, вертолеты Ка-226, Ка-28 и Ми-17, зенитные ракетные системы С-400, танки Т-90МС. "Индийский портфель" военных заказов сегодня превышает 14 млрд долларов. И это не излишняя предосторожность Нью-Дели и других партнеров России в области ВТС.Постоянно обостряется международная борьба за сферы политического и экономического влияния, источники сырья (энергетический голод). Среди общего объема грузов, которые перевозятся через Индийский океан, около 80% приходится на нефть. Индо-Тихоокеанский регион обеспечивает две трети мирового роста валового внутреннего продукта, поэтому считается одним из наиболее важных для американских интересов и "доминирования" ВМС США.Такой потребительский (хищнический) подход не устраивает Индию и три десятка сопредельных стран с населением в несколько миллиардов человек. Ракетные корабли ВМФ России в ходе учений "Индра Нэви" ускоряют формирование многополярного мира, международной системы равной и неделимой безопасности в Индо-Тихоокеанской стратегической зоне.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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в мире, россия, индия, индийский океан, москва, минобороны рф, вмс сша, колумнисты, аналитика