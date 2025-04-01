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Чиновники в Грузии смогут работать на второй работе с разрешения начальства
Чиновники в Грузии смогут работать на второй работе с разрешения начальства
Sputnik Грузия
Речь идет о педагогической, научной, творческой деятельности и возможности получать за это заработную плату 01.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-01T23:33+0400
2025-04-01T23:33+0400
2025-04-01T23:33+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Парламент Грузии утвердил поправки в закон "О борьбе с коррупцией", согласно которым чиновникам и судьям дадут право работать на второй работе с разрешения руководства. Речь идет о педагогической, научной, творческой деятельности и возможности получать за это заработную плату. Согласно поправкам, разрешение на работу будет выдавать руководитель госучреждения сроком на один год. При этом трудоустроенные в госучреждениях по контракту смогут также с разрешения начальства работать на любой другой работе и получать доход. В Грузии чиновники делятся на классы. Всего в Грузии 12 классов чиновников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, правительство грузии
новости, грузия, общество, правительство грузии
Чиновники в Грузии смогут работать на второй работе с разрешения начальства
Речь идет о педагогической, научной, творческой деятельности и возможности получать за это заработную плату
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Парламент Грузии утвердил поправки в закон "О борьбе с коррупцией", согласно которым чиновникам и судьям дадут право работать на второй работе с разрешения руководства.
Речь идет о педагогической, научной, творческой деятельности и возможности получать за это заработную плату.
Согласно поправкам, разрешение на работу будет выдавать руководитель госучреждения сроком на один год.
При этом трудоустроенные в госучреждениях по контракту смогут также с разрешения начальства работать на любой другой работе и получать доход.
В Грузии чиновники делятся на классы. Всего в Грузии 12 классов чиновников.