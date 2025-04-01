https://sputnik-georgia.ru/20250401/chinovniki-v-gruzii-smogut-rabotat-na-vtoroy-rabote-s-razresheniya-nachalstva-292756852.html

Чиновники в Грузии смогут работать на второй работе с разрешения начальства

Чиновники в Грузии смогут работать на второй работе с разрешения начальства

Sputnik Грузия

Речь идет о педагогической, научной, творческой деятельности и возможности получать за это заработную плату 01.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-01T23:33+0400

2025-04-01T23:33+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Парламент Грузии утвердил поправки в закон "О борьбе с коррупцией", согласно которым чиновникам и судьям дадут право работать на второй работе с разрешения руководства. Речь идет о педагогической, научной, творческой деятельности и возможности получать за это заработную плату. Согласно поправкам, разрешение на работу будет выдавать руководитель госучреждения сроком на один год. При этом трудоустроенные в госучреждениях по контракту смогут также с разрешения начальства работать на любой другой работе и получать доход. В Грузии чиновники делятся на классы. Всего в Грузии 12 классов чиновников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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