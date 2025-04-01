https://sputnik-georgia.ru/20250401/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-fevral-292744626.html

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за февраль

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за февраль

Sputnik Грузия

Снижение зафиксировано в секторах обрабатывающей промышленности и строительства 01.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-01T09:01+0400

2025-04-01T09:01+0400

2025-04-01T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в феврале 2025 года составил 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель роста ВВП в январе-феврале 2025 года составил 9,4%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в феврале 2025 года внесли сферы профессиональной и научно-технической деятельности, информации и коммуникации, транспорта и складирования, энергетики, а также горнодобывающей промышленности. Снижение зафиксировано в секторах обрабатывающей промышленности и строительства. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4% Что выросло и на сколько По данным за январь-февраль 2025 года, экспорт вырос на 4%, а импорт – на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 5,9 тысячи новых предприятий, на 3,9% меньше, чем в феврале прошлого года. "Объем оборота предприятий-плательщиков НДС вырос на 8,7% и составил 12,7 миллиарда лари", – заявил Тодрадзе на брифинге. По информации Тодрадзе, профессиональная и научно-техническая деятельность включает в себя такие виды деятельности, как бухгалтерский учет, контроль, аудит, юридические услуги, архитектурные и инжиниринговые услуги, а также рекламу, научные исследования и анализ. Именно увеличение оборота компаний в этих направлениях привело к росту данного сектора. Рост в сфере транспорта и складирования был в основном связан с работой воздушного транспорта. Среди них выросли показатели как пассажирских, так и грузовых перевозок. Положительные тенденции в энергетическом секторе были связаны в основном с ростом объемов распределения электроэнергии. Хотя объемы выработки на гидроэлектростанциях сократились, выработка тепловых электростанций увеличилась примерно на 20%, также возросли темпы импорта электроэнергии, в основном из Азербайджана и Армении. Рост в горнодобывающей промышленности был в основном связан с добычей руд цветных металлов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика