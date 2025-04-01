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Грузинский футболист Кочорашвили переходит из "Леванте" в португальский "Спортинг"
Грузинский футболист Кочорашвили переходит из "Леванте" в португальский "Спортинг"
Sputnik Грузия
Георгий Кочорашвили сыграл за испанский "Леванте" 57 матчей за и забил 9 голов 01.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-01T17:02+0400
2025-04-01T17:02+0400
2025-04-01T17:02+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и "Леванте" 25-летний Георгий Кочорашвили продолжит карьеру в лиссабонском "Спортинге", информация появилась на официальном сайте испанского клуба. Один из ключевых игроков сборной Грузии останется в аренде в "Леванте" до 30 июня этого года, после чего присоединится к лиссабонцам. Георгий Кочорашвили сыграл за "Леванте" 57 матчей за и забил 9 голов. Он присоединился к команде в 2019 году и изначально играл за резервный состав. В том же году он дебютировал в Ла Лиге в матче против "Атлетико". В сезоне 2022/2023 грузинский легионер перешел в "Кастельон" на правах аренды, где приобрел значительный опыт. Кочорашвили вернулся в "Леванте" летом 2023 года и в мае того же года продлил контракт с клубом на два сезона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, георгий кочорашвили
спорт, новости, грузия, георгий кочорашвили
Грузинский футболист Кочорашвили переходит из "Леванте" в португальский "Спортинг"
Георгий Кочорашвили сыграл за испанский "Леванте" 57 матчей за и забил 9 голов
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и "Леванте" 25-летний Георгий Кочорашвили продолжит карьеру в лиссабонском "Спортинге", информация появилась на официальном сайте испанского клуба.
Один из ключевых игроков сборной Грузии останется в аренде в "Леванте" до 30 июня этого года, после чего присоединится к лиссабонцам.
"После ускоренных переговоров в минувшие выходные "Леванте" сегодня официально подписал документ о трансфере полузащитника, хотя Кочорашвили останется в клубе "Леванте" до конца сезона", – говорится в информации.
Георгий Кочорашвили сыграл за "Леванте" 57 матчей за и забил 9 голов. Он присоединился к команде в 2019 году и изначально играл за резервный состав. В том же году он дебютировал в Ла Лиге в матче против "Атлетико".
В сезоне 2022/2023 грузинский легионер перешел в "Кастельон" на правах аренды, где приобрел значительный опыт. Кочорашвили вернулся в "Леванте" летом 2023 года и в мае того же года продлил контракт с клубом на два сезона.