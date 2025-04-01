https://sputnik-georgia.ru/20250401/izmena-rodine-stala-prestupleniem-v-gruzii-292756165.html

Измена родине стала преступлением в Грузии

Измена родине стала преступлением в Грузии

Sputnik Грузия

Изменой родине будет считаться ряд преступлений против государства, совершенные гражданами Грузии 01.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-01T21:27+0400

2025-04-01T21:27+0400

2025-04-01T21:27+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил поправки в Уголовный кодекс, согласно которым в Грузии появился термин "измена родине". Изменой родине будет считаться ряд преступлений против государства, совершенные гражданами Грузии. Срок наказания определялся конкретной статьей УК Грузии о преступлениях против государства, а при вынесении приговора статья "Измена родине" просто будет добавлена в список обвинений. До 2007 года в Грузии существовала статья "Государственная измена", но после она была изъята. Причиной изъятия статьи о государственной измене было названо то, что статья является декларативной нормой и не несет правовой нагрузки, а также то, что такой статьи не существует в международном законодательстве ведущих стран мира. Какие преступления станут госизменой Преступлениями против государства в Грузии считаются: нарушение территориальной неприкосновенности Грузии, заключение антиконституционных договоров или ведение антиконституционных переговоров, посягательство на внешнюю безопасность Грузии, поступление на службу в иностранной разведке и посягательство на обороноспособность Грузии. Также в перечень подобных преступлений входят: выдача государственной тайны, шпионаж, заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии и саботаж. В список также входит оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству, помощи во враждебной деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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